Fenerbahçe dün gece deplasmanda erken skor avantajı yakaladı. Bu önemli bir moraldi. Gol de hazırlanışı ve yapılışıyla çok güzeldi. Brann, Avrupa Ligi'ndeki son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik almış ve yedikleri golden sonra anormal bir yüksek tempo sergilemeye başladılar. Maçın bundan sonrasının kolay geçmeyeceği görülüyordu. Ama rakibin 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe'ye geçti. İkinci golden sonra da rakibin hiç direnci kalmadı. Sonuçta da farklı bir galibiyetle Fenerbahçe ilk 24'ü garantiledi. Daha fazlası olur mu bekleyip göreceğiz.

Gelelim dün geceki genel gözlemlerime; Tedesco nihayet kulübeye mahkum ettiği Milli Takım oyuncusu Mert Müldür'ü hatırladı. Mert de sergilediği performansla ben bu takımda da oynarım mesajı verdi. Nene ile de gayet iyi bir uyum gösterdiler. Talisca oyunda çok görünmese de hat-trick yaparak gecenin adamı oldu. İsmail Yüksek her zamanki gibi takımın temel direğiydi. Fred'deki gelişim de ileriye dönük kazanç. En-Nesyri çalıştı, güzel ilk golde onun da katkısı vardı. Ayrıca rakibi 10 kişi bıraktı. Ama bir moral bozukluğu yüzünde hissediliyor. Skriniar da gerçekten tam bir deneyim ustası. Kerem Aktürkoğlu'na gelince nefis bir gol vuruşu yaptı ama kalan bölümdeki genel performansına baktığımda ciddi bir fiziksel sıkıntı yaşadığını açıkça gördüm.