Kocaeli'de oyun olarak 52. dakikaya kadar tam bir kısır döngü izledik. İki takım da öncelikle birbirlerini oynatmama stratejisini uyguluyorlardı. Bu tarz anlayıştan dolayı hazırlanmış tek pozisyon dahi görmüyorduk. Biraz daha Beşiktaş oyuna hükmediyor, Kocaelispor ise sadece savunuyordu. Böyle bir tabloda duran toplar, gol için önemliydi. Ama karşılıklı etkili ataklar olmadığından kornerler de gündeme az geliyordu. Ancak Beşiktaş kornerden skor avantajını yakaladı. Sonra doğal olarak oyun biraz hareketlendi. Kocaelispor risk almaya başladı. Beşiktaş'a daha geniş alanlar ortaya çıktı. Cerny ve Olaitan iki gol kaçırdılar. Ama Kocaeli'nin atakları karşısında pozisyon vermeden 90 dakikayı bitirdiler. Dün yine Beşiktaş'ın en büyük artısı takım halinde mücadeleydi. Belki hücumda kısır kaldılar ama rakibe hiç pozisyon vermediler. Sonuçta yeni transferlerin zamana ihtiyacı varken 2 haftada, 2 dişli rakip karşısında 6 puan almak başarıdır. Ndidi ve Asllani çok iyi oynadılar. 4'lü defans kusursuzdu. Bütün hırsına rağmen Oh, hiç etkili olamadı.

İki önemli eleştirim var. Cerny kesinlikle orta saha oyuncusu değil. En ideal yeri sağ ön. Nedense Sergen Yalçın onu orta sahada oynatma takıntısından vazgeçemiyor. Rıdvan Yılmaz yavaş yavaş eski formuna kavuşuyor. Takımı galip durumdayken rakip tribünle çatışmaya girmenin ne anlamı var.!