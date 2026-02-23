Beşiktaş dün gece dişli rakibi Göztepe'yi adeta sahadan sildi. Yeri geldikçe vurguladığım bir konu var. Günümüz futbolu artık atletizme dönüşmüş durumda. Siz de buna uymak zorundasınız. Beşiktaş takım halinde atletik futbol sergiledi. Üç orta saha da pres yapıyor, ikili mücadeleye giriyor ve devamlılıkları var. Olaitan sol önde oynadı. Son derece diri, ofansif etkinliğinin yanında defansif görevini de ihmal etmiyor. Oh birinci sınıf santrfor değil ama çok özverili. Sürekli rakip defansa baskı uyguluyor, onları rahatsız ediyor, çapraz koşular yapıyor. Bir de bunlara müthiş bir füzeyle dördüncü golü de ekledi. Cerny ise takımdaki en yetenekli, yaratıcı bir oyuncu. O da alanları aklını kullanarak iyi kapatıyor ve de hücumda kalitesini gösteriyor.

Orta saha ve forvette bu yazdıklarıma baktığımızda defans bloğunun kötü oynama şansı yok. Zaten bu sayede Beşiktaş çok az pozisyon vererek farka gitti. 90 dakika içinde sergilenen diğer özellikler de şöyleydi; ligin duran topta en zor gol yiyen takımına kornerden Ndidi kafa golü attı. Onun zaman zaman böyle golleri var. Geçen haftaki yazımda Murillo'nun Marsilya'da birçok maçını izlediğimden faydalı olacağını yazmıştım. Dün gece de hem iyi oynadı hem de jeneriklik bir gol attı. Gelelim bu kadar güzel futbol içindeki olumsuzluklara… Takım 3-0 galip, seyirci coşmuş. Form tutarak oldukça güçlenmesine rağmen Orkun sarı kartla Kocaeli deplasmanında cezalı duruma düşüyor. Aynı dakikalarda Sergen Yalçın ikinci sarıyı görmek için uğraşıyor... Nedeni bilinmez! Sonra da çok da iyi oynayan Emirhan rakibi düşüreyim diye uğraşıp taç çizgisinin dışına yuvarlanıp lifini attır-ı yor. Bunların hepsi 3 dakika içinde oluyor...