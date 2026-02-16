Futbol kalitesi vasat ama heyecanlı, pozisyonlu, gollü bir maç izledik. İlk yarı denk bir mücadele vardı. İki takım da kontrolü elden bırakmıyordu. İlk bölümde Başakşehir, biri direkten dönen 2 fırsat kaçırdı. Sonra Beşiktaş'ın, Cerny ile 2 tehlikesi vardı. Üretkenliğin sınırlı olduğu ilk 45 dakikada 2 büyük hatayla karşılıklı 1'er gol geldi. İkinci devre tempo yükseldi. Orta sahalar koptu. Başakşehir oyunu domine eden taraftı. Sayısız pozisyonlara girdiler. Ya kaçırdılar ya da Ersin'i geçemediler. Sonra Orkun'un hazırlanışı güzel golüyle Beşiktaş, skor dezavantajına düştü. Son dakikalarda Bertuğ ile beraberlik geldi ama uzatmanın son dakikasında Yusuf Sarı'nın hediyesiyle Beşiktaş çok zorlandığı maçta galibiyeti elde etti.

Beşiktaş'ın dün geceki galibiyeti çok iyi oynamasa da önemli. Çünkü zor bir rakibe karşı oynadılar. Yeni transferlerin hepsi görev aldı. Böyle bir tabloda maç içinde kale önü tehlikeleri yaşasa da kazanmak hiç kolay değildi. Oh, birinci sınıf bir santrfor değil ama faydalı. 1 gol attı, 2'inci golün de asistini yaptı. Olaitan mücadeleci, oyundan düşmüyor. Uzun taç atışları da bir silah. Bana göre 2-3 hafta içinde Murillo'dan önemli katkılar alınır. Dün geceki galibiyette aslan payı Ersin'indi. Başakşehir'in en şanssız ismi önemli golcüsü Shomurodov'du. Çok önemli pozisyonlara girdi ama maçtan gol atamadan ayrıldı. Başakşehir, iyi mücadele etti ama bu kadar çok fırsat kaçırırsan bu sonuca da katlanmak zorunda kalırsın.