Fenerbahçe dün gece ilk 35 dakika sahada yoktu. Kocaelispor taraftarını da arkasına alıp agresif bir oyunla F.Bahçe'yi oynatmıyordu. Onlar oyunu domine ediyorlardı ama üretkenlik sağlayamıyorlardı. Bu yarıda F.Bahçe ilk ciddi atağını 40. dakikadan sonra yaptı. O pozisyon iki kere üst üste heba edildi. Ama hemen sonrasında Asensio'nun mükemmel golü geldi.

İkinci devre yine sıkıntılı başladı. Tedesco 3 değişiklik yaptı. F.Bahçe iyi oynamıyor ama biraz zorlansa da skoru tutabiliyordu. Talisca-Fred değişikliğinden sonra takım rahatladı, kısa sürede de organize bir kontratak sonucu skoru garantiye alarak zor deplasmanı 3 puanla aştılar. Gelelim genel gözlemlerime; Dün geceki maça yine Tedesco'nun yanlışları damga vurdu. Böyle zor bir maça yine baştan Asensio-Talisca ikilisiyle başlıyorsun, bir de üstelik İsmail'in yerine maç eksiği olan Alvarez'i koyuyorsun. İlk çıkması gereken oyuncu Talisca. Bükreş'te 70 dakika oyunda kaldı hiçbir şey yapmadı. Dün gece de aynı görüntüdeydi. Ne zaman ki Talisca- Fred değişikliği yapıldı, takım rahatladı ve ikinci gol de hemen geldi. En-Nesyri çok etkisizdi ama F.Bahçe'nin oyunda kaldığı sürece tek organize hücum girişiminin olmaması da bir gerçekti. Guendouzi yine çok disiplinliydi ama İtalya'daki fizik gücünden biraz düşme olduğu ortadaydı. Sezon başından beri bir görüşümü iddialı vurguluyorum. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan oynamaları ve uzun süre sahada kalmaları takımda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Tabii ki fizik kondisyon açısından. Tedesco da bu konuda ısrarcı. Ben bir kez daha uyarayım dedim.