Roma maçından sonra gelişen olaylar Fenerbahçe takımının tümünü öylesine etkilemiş ki, sahaya yansıyan futbol tam bir hayal kırıklığıydı. Genel analizimin dışında bu olumsuz tabloyu gösteren çok net bir veri var. Kritik bir maç oynuyorsun ve F.Bahçe takımı ilk faulünü 62. dakikada yapıyor. Ben böyle bir şeye bugüne kadar rastlamadım. İlk yarı oyunun bütün kontrolü Gaziantep'te. Fenerbahçe'nin ileriye çıkma isteği ise ağır çekim paslarla hiçbir şey ifade etmiyordu. Gol pozisyonlarını kovalayan, giren ve kaçıran Gaziantep'ti. Fenerbahçe'nin de bu kötü görüntüsüne rağmen kaçırdığı bir pozisyonu var ki kaçırmak atmaktan daha zor. Guendouzi de bunu başardı. İkinci yarıda Fenerbahçe'de işin ciddiyetini anlamaya çalışan bir hareketlilik var. Guendouzi ile kaçan bir gol var. Devamında Kerem'in vuruşu direkten döndü.

Sonra İsmail Kartal, 3 hamleye başvurdu. Ama bu 3 değişiklik de sahaya olumlu yansımadı. Çünkü girenler de maçın havasından uzaktılar. Bu bozuk düzende Gaziantep'in ilk yarının aksine hücuma çıkamayışı muhtemel bir sıkıntıyı engelledi. Fenerbahçe açısından en aklımda kalan enstantane Greenwood'un direkten dönen frikiği... Sonuçta 2 puan daha kaybedildi. Problem büyük. Mehmet Türkmen'i hiç anlayamadım. İkinci yarıda rekor sayıda karşılıklı oyuncu değişiklikleri oldu. 2 sakatlık var. Bir karşılıklı itiş kakışlarla 4 sarı kartla neticelenen olay var. Ve uzatma sadece 3 dakika!