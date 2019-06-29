Mehmet Topal'dan hayat dersi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran milli futbolcu Mehmet Topal, 19 yaşındaki gencin otizmli çocukların çalıştırdığı kafede 3 ay boyunca çalışmasını istedi. Bu talebi kabul eden genç, Topal’a “Bana büyük bir hayat dersi verdin” diyerek teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin kötü günler yaşadığı sezonda futbolcular klavye delikanlılarının hakaretlerinden bolca nasibini aldı. Ağır eleştiriler ve küfürler ailesine yönelince Mehmet Topal, avukatı aracılığıyla küfürleri eden şahsın bulunup dava açılmasını istedi.

Avukatın yaptığı çalışma sonrasında bu kişinin 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu tespit edilirken dava süreci başladı. 19 yaşındaki genç ile Topal'ın avukatının yaptığı görüşmede milli futbolcunun talebi şu şekilde iletildi: "Genç bir kardeşimizsin. Hatanı kabul ediyorsan topluma yararlı bir iş yaparak kendini affettir."

Mehmet Topal gence adres de gösterdi ve "Otizmli çocukların bulunduğu bir kafede 3 ay boyunca servise yardımcı olabilirsin. Eğer bunu kabul edersen seni affederim" isteğinde bulundu.

Üniversite öğrenicisi, Topal'ın isteğini yerine getirdi ve dava dosyası da kapandı. 19 yaşındaki genç, 3 ay süren çalışmasının sonucunda ise Mehmet Topal'a ulaşarak, "Bana büyük bir hayat dersi verdin. Çok teşekkür ederim" dedi, helalleşti.