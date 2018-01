"Eğer kuantum mekaniği sizi derinden sarsmadıysa, kuantum mekaniğini henüz anlamamışsınız demektir."

Niels Bohr (Kuantum Fiziği kurucularından bilim adamı.)

Bu müthiş deyişi, pazar günkü ekimizin her hafta en merakla okuduğum "Bilim ve Yaşam" sayfasından aldım.

Kuantum, ilkokuldan başlayan fizik eğitimim boyunca okuduğumuz, okuduğunuz, herkesin okuduğu, çocuklarımızın okumaya devam ettiği Newton Fiziği'ni sıfırlayan bilim dalının adı..

Öyle bir merak sardım ki, yıllardan beri, bir yandan ne bulsam okuyorum. Bir yandan bulduğum uzmanlarla her fırsatta konuşuyorum. İlk derslerimi Boğaziçi Üniversitesi'nin Albert Long Hall Konserlerine benim gibi meraklı çok sevilen ve sayılan Fizik Hocası Alpar Sevgen'den aldım.

Hala da kafam takıldıkça soruyorum.. Kafam da çok sık takılıyor Kuantum Fiziği'ne..

Niye takılıyor?.

İngilizlerin bir lafı var.. "Merak kediyi öldürdü" diye.. Ben de meraklı adamım.. İroniye bakar mısınız?. Kuantum Fiziği'nin en meraklı problemi kedi üzerine..

"Bir kedi ayni anda hem canlı, hem ölü olabilir mi?"

Hadi merak etme de, öl bakalım!.

Kuantum mekaniği öyle şeyler ortaya atıyor ki..

Paralel evrenler.. Paralel yaşamlar.. İçine girdin mi, "Yok, yok!."

İnanç dünyasına da dalabilirsiniz, bu fizikle..

Bugüne kadar din ile bilim arasındaki en büyük çatışma "Yaradılış ve Evrim" arasında olmuştu mesela.. Olmaya da devam ediyor.. En başa dönelim o zaman..

En başta, yokluk varken, nasıl oluştu her şey?.

Tek Tanrılı dinler çözmüş.. "Tanrı 'Ol' dedi. Oldu her şey.." "Büyük patlama" tezinde birleşiyor bilim adamları.. Büyük patlama ile yokluktan tanecikler oluştu.. Bu tanecikler anında birbirlerini yok ettiler..

Ama hepsi yok olmadı. Çok az, çok ender bir tanecik daha çıktı Büyük Patlama'dan. Bu tanecik, hepsinin yok olmasını önledi ve onunla birleşebilenler ilk maddeyi oluşturdular.

Bu taneciğin bilimsel adını söyleyeyim mi?.

"Tanrı Parçacığı!." İşte "İnançla bilimin el ele verdiği" başlangıç!.

İsviçre'de yıllardan beri milyarlar dolar harcayan dünya fizikçileri, bu patlamayı laboratuar ortamında gerçekleştirip, "Tanrı parçacığı"nı arıyorlar işte. Geçen sene "Bulduk. Saniyenin bilmem kaç trilyonda biri kadar kaldı. Yok oldu" dediler.. Alpar Hocama sordum hemen..

"O yer altındaki kilometrelerce boyundaki laboratuarın bütçesini sponsorlar karşılıyor. Her yıl milyonla dolar almaya devam etmek için bir şeyler bulduklarını söylemek zorundaydılar, pek inanma" dedi.. Arkası da gelmedi. Bir daha ses çıkmadı, İsviçre'den..

Şimdi bunları niye anlatıyorum..

Kuantum Fiziği başlangıçta herkese ters geldi. Kıyametler koptu, dalga geçtiler Kuantumcularla.. En başta da Einstein.. Ama büyük deha sonunda hatasını kabullendi.

Bu fizikle, evrenin, evrenlerin pek çok sırrı çözülecek. Bu fizikle, evrenler arası seyahatler yapılabilecek. Hatta zamanda seyahat gerçekleşebilecek.

Bu fizik, bilim kurgu filmlerinde seyrettiklerimizi çocuk oyuncağı yapabilecek..

Buna rağmen kıyametler koptu.

Ama insanın yapısı bu..

İster bilimsel, ister inanç dünyasında "Yeni/ Farklı" şeyler söyleyenler hep tepki gördüler..

Hatta yok edildiler..

Sokrates niçin baldıran zehiri içirilerek idam edildi?.

Galileo Galilei niçin yakılıyordu?. Kelleyi kurtarmak için "Tamam.. Dünya dönmüyor" dedi, engizisyon papazlarına..

Hazreti İsa'yı niye çarmıha gerdi, Yahudiler?.

Firavunun zulm ve katliamından kaçan Musa Kavminin evlatları hem de?.

Hazreti Muhammed, "Yeni şeyler söylüyor" diye en yakınları, öz akrabaları ile savaşmadı mı?.

Tarihte yeni bir şey söyleyip de, toplumda "Vay ne güzel diyor" diye karşılanan bir kişi var mı?. Tek örnek verebilir misiniz?.

Şimdi siz diyeceksiniz ki, "Traşı kes. Sadede gel!.." Geleceğim, sabırlı olun!.

Yarın!.