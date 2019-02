Futbol konuşuyoruz.. "Muhteşem İkili" dersem, aklınıza kimler gelir?.

On, yüz değil, bin ikili yapın kafanızdan..

"Belhanda ve Feghouli" olur mu, olabilir mi, listenizde?.

Yahu bir takım kavramları, nasıl ucuzlatıyor, nasıl kendimize güldürüyoruz, insanları..

"Muhteşem İkili Görev Başına" başlığını benim gazetem atmıştı pazar Sabahı..

Çağrı yapıyor Sabah, Galatasaray adına..

Sabah, Galatasaray'ın resmi yayın organı ya..

Rakip lig sonuncusu olsa da.. İlk onbirinden dördü sakat, ikisi cezalı 6 eksikle oynasa da (Bu bilgi yazıda yok. Yazıda rakip yok zaten.. Onlar figüran) Sabah Spor Muhteşem İkili'yi görev başına çağırıyor ki, Akhisar'ı yensinler!.

Tabii medya böyle olunca, bu ülkenin en kısa zamanda çok kazandıran mesleği Süper Lig Hakemliğinde kalmanın yolu da, bu medyanın dümen suyundan geçiyor..

O gece Suat Aslanboğa nam hakemin bir sarı kırmızı forma giymediği kaldı.

Yani ayıptır, utançtır, yüz karasıdır.. Her hafta böyle bunlar.. Sahada böyle.. VAR'da böyle..

Ama bakın gazetelere.. Birinin manşetinde var mı rezaletin her ama her hafta sürmesi?.

Erman Hocam yazmış bir. Ama yorumcu lafıyla düzelmez bu işler..

Türk spor medyası kampanya açmalı bu ihanete!

Nerde?. Onların da hesapları Üç Büyükler üzerine çünkü..

"Muhteşem İkili Görev Başına!."

..Ve o Muhteşem, beş para etmez ikiliyi, 6 eksikli sonuncu önünde gören var mı?. Hocası da üç gün önce göreve başlamış sonuncunun..

Sonuncu Akhisar, rakip sahada, rakip seyirci önünde, hakemlere de forma giydirip oynayan Galatasaray'a direndi..

Hatta takımın başına daha üç gün önce geçen Hoca da ikinci yarıda takımın en iyileri, Onur ve Aykut'u 70'li dakikalarda oyundan alarak, Galatasaray'a katıldı.. 82'nci dakikada, sahanın en kötüsü Manu'yu oyundan alırken, bizim dostlara takıldım.

"Hayret, sahanın en iyisi kaleci Lukac dururken, bu defa en kötüyü çıkardı" dedim..

Bakar mısınız?. O "En İyi" maçın bitimine 30 saniye kala öyle bir ıska geçti ki, o ana kadar sahada hayalet bile olmayan Mitroğlu, Galatasaray'a 3 puanı getiren boş kale dokunuşunu yaptı.

Mustafa Denizli Hocam "Bir takım kötü oynarken kazanıyorsa, şampiyon olur" derdi.

Haklı da çıkardı.

Bu dökülen Galatasaray da şampiyon olur..

Hele son saniyede böyle bir golle kazanıyorsa..

Ne var ki, 6 puan önündeki Başakşehir de çok kötü oynayarak kazanıyor..