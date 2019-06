Bugün Babalar Günü.. Ve her Babalar Günü'nde değişmez yazım.. En "Baba" yazım!.. Bir daha.. Yaşadıkça her yıl, her Babalar Günü'nde..

***

***

Babam atalarının Kafkasya'dan gelmiş olması ile övünürdü hep.Evimizde, subay babam nereye tayin olursa olsun, birlikte götürdüğümüz iki simge vardı, Kafkasya'dan atalardan gelme.Birisi,ki şimdi benim salonumusüslüyor. Öteki de üzeri. Bakmaya kıyamayacağınızgüzellikte bir Kafkas çiftesi.Savaş sonrası yıllarda, kaç kez anlattım sizlere, radyo bile yoktu doğru dürüst. Günde iki saat deneme yayını yapan ve parazitten zor dinlenendışında, sinema minema hak getire.Av.Cumartesi geceleri, sobanın başına toplanırdık.Babam av tüfeğini ve av takımlarını çıkarırdı.Önce tüfeği özene bezene siler, temizler, yağlar, kenara koyardı. Sonra fişek hazırlamaya başlardık.İrili ufaklı bir yığın aleti vardı babamın. Karton silindirleri alır, altına kapsülü basar, içine barutu sıkıştırır, onun önüne saçmaları yerleştirir, kapatırdı. Ağbimle ben yardım ederdik babama. Kendimizi çok ama çok önemseyerek. Hazırlanan fişekler, beline bağladığı fişekliğe dizilirdi rengarenk.Bu işler yapılırken, babam, başından geçmiş, keyifle..Geç vakitlere kadar yatmama iznimizin olduğu tek geceydi, cumartesileri.Sabah uyandığımızda babamı gitmiş bulurduk.avcı arkadaşları ile.Avdan pazar akşamına doğru yorgun, ama öyle keyifli dönerdi ki babam.Tüm yorgunluğuna rağmen, o ata yadigarı gümüş işlemeli, oymalı çiftesini gene özenle temizler, kılıfına yerleştirirdi." diye avladıklarını anneminönüne gururla koyarken.Babamın keyfi nasıl tüfeğiyse, bizim keyfimiz de bayram günleriydi, iple çektiğimiz bayram günleri.Türkiye'nin en sıkıntılı günleriydi onlar.. Hangi kuyruk?Ekmek kuyrukla değil karne ile alınırdı. Nüfus kağıdına vurulan damga ile. Paran olsa da fazlasını alma hakkın yoktu.Öyle sıkıntılı günler.Ama bayram tüm sıkıntılara rağmen biz çocuklara "" olarak gelirdi.Tepeden tırnağa yenilenirdik.Elbiselerimin çoğunu annem dikerdi, her bayram yeni bir şeyler yapmayı başarırdı.Sonra yeni ayakkabılar, yeni gömlekler, çoraplar.Ve de o zamanki aklımızla, ölçüsüz harcayabildiğimiz bol harçlık.Haftalığımız 25 kuruşken mesela,. Öteki akrabalardan da gelirdi harçlık. Bayramın ilk günüHarca harca bitmez. Sinemaya giderdik. Bayram yerine gider dönme dolaba biner, gazozla simit alırdık, gene bitmezdi.Hiç unutmam. Bir bayram günü,(biz ona Paşa Dayı derdik) İstiklal Savaşı kahramanlarındanbize gelmişti.Elini öpen ağabeyime, çıkardı, bir kağıt para verdi, harçlık diye. Onun ve bizim elimize harçlık diye konanbu. Ağabeyimin dili tutuldu sanki. Koskoca beş lirayı ona veriyorlardı. Olacak şey miydi? Şaşırdı.. O gün bugün ailede her bayram hala kahkaha ile anlatılır. Parayı Paşa Dayı'ya geri verdi." diye.Nasıl gülmüştü Paşa Dayı, parayı tekrar ağabeyimin eline koyarken... O da kağıt para. Hayattaki ilk kağıt param.Hey gidi günler hey!Gene böyle bir bayram arifesiydi işte.Anadolu kasabalarındavardır, kapı kapı dolaşırelle yapılmış örtüler, perdeler, çarşaflartoplarlar ve satarlar.Bir de erkekler. Tellallar. Onlar da sokak sokak dolaşır, bağıra çağıra , ikinci el, kıymetli şeyler satarlar başkası adına.O gün, bayrama bir kaç gün var, okuldan eve dönüyorum. Tellalı gördüm sokakta. Sırtında 100 metreden görsem, doğru tanıyacağım, üzerindeki çizgileri bile ezbere bildiğim bir şey var.Gururla övündüğü atalarının yadigarı ve hayattaki tek özel keyfinin simgesi.Beynimden vurulmuşa döndüm.Ağlamak istedim, olmadı. Koşa koşa, nefes nefese geldim eve. Annem, "" desin diye." dedim. Ağlamaya başladı. Benim size bu satırları yazarken ağladığım gibi.Sıkıntı son haddine varmıştı ve babam anneme "" demişti.Neyle?İşte o tüfekle.Babamın bizlere sevgisi, atalardan gelen gururunun ve hayattaki en büyük keyfinin de çok ötesindeydi.Sanki sözleşmişiz gibi, evde o tüfeğin lafı bir daha hiç edilmedi.Çünkü hepimiz, o tüfeklerin binlercesinden çok daha değerli bir şeye sahip olduğumuzu biliyorduk.Sevgiye!...Bizi aile yapan, bunca yaşam gailesine, araya giren yüzlerce kilometreye rağmen,hala bir arada, hala sımsıkı tutan sevgiye..Babam bize sevgiyi vermişti asıl, bayramlarda..Canım babam....Babalar Günün kutlu olsun!..Dinle oğlum, Bunları sana sen uyurken söylüyorum. Küçücük elini yanağının altına sokmuşsun,yapış yapış ıslak. Odana bir hırsız gibi süzülerek girdim.Birkaç dakika önce kütüphanede oturmuş gazetemi okurken vicdan azabım nefes kesen bir dalga gibi üstüme geldi. Bir suçlu gibi yatağının başucuna geldim.Neler mi düşündüm oğlum? Sabah sabah kızmıştım., çünkü yüzünü ıslak havluyla öylesine silivermiştin.Ayakkabılarının kirli olduğunu görünce sana onları temizlettim. Bazı eşyalarını yere attığında sana öfkeyle bağırdım.. Yiyecekleri etrafınasaçıyordun, lokmalarını çiğnemedenyutuyordun, ekmeğine çok fazla tereyağısürmüştün.Sen oyun oynamaya gidiyordun, bense trenime yetişmek zorundaydım.Bana baktın elini salladın ve "" dedin. Ben ise kaşlarımıçattım ve "" dedimsana.Akşam üzeri de durum farksızdı.Eve gelirken seni yere çömelmiş arkadaşlarınla bilye oynarken buldum.Çorapların yırtılmıştı.vekolundan tutup eve götürdüm. Buçoraplar çok pahalıydı ve giymek istiyorsandikkatli olmalıydın. Düşünoğlum bunları sana baban söylüyordu!Hatırlıyor musun? Sonra çalışma odama girdin. Gözlerinde incinmiş bir ifade vardı. Kağıtlarımın üzerinden sana baktığımda bir an için çıkmaya yeltendin." diye bağırdım sana.Hiçbir şey söylemeden koşup boynuma sarıldın ve beni öptün. Hem de büyük bir sevgiyle. Sonra gene koşarak dışarı çıktın.Kağıdım elimden düştü. Bana neler oluyordu?Seni böyle ödüllendiriyordum.; senden çok şey beklediğimiçin. Seni kendi çağımın değer yargılarınagöre değerlendiriyorum çünkü.Oysaki senin pek çok güzel özelliğin var.Az önce gelip beni öpüşün de bunu kanıtlıyor.Bu gece başka hiçbir şeyin önemi yok oğlum. Karanlıkta yatağının yanında diz çöktüm ve çok utanıyorum.Ama söz..Seninle oyunoynayacağım.Dilimin ucuna kötü şeylergeldiğinde dilimi ısıracağım. Kendikendime sürekli,"O bir çocuk!" diyeceğim.Ben seni büyük bir adam olarak gördüm. Oysaki sen daha küçük bir çocuksun. Daha dün annenin kolları arasındaydın, başını onun omzuna dayamıştın.Ah, senden çok şey bekledim oğlum, çok şey bekledim.İnsanları eleştirmek yerine onları anlamaya çalışalım. Ne yapmak istediklerini anlayalım. Sempati, hoşgörü ve nezaket eleştiriden çok daha yararlıdır." Ünlü filozofun dediği gibi, "" O halde neden biz yargılayalım?Eleştirmeyin, kınamayın ve şikayet etmeyin!bu güzel yazısınıkitabından alarakgöndermiş bize.. Teşekkürler Celal.)