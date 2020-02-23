Başlık bilmece gibi değil mi?. Hadi eşi de, kendisi de çok sevdiğim arkadaşım Filiz Akın neyse, ama Donald Trump'ın ne rolü var, o projede, değil mi?.
Her şey, Yasemin'in önüme koyduğu bir maille başladı.
"Yavuz Yiğit" imzalı o mail beni yılların gerisine götürdü..
Yedi Tepe Üniversitesi'nin adının duyulmaya başladığı günlere..
Askerlik arkadaşım, İstanbul'un harika belediye başkanı Bedrettin Dalan'ın, o sıralar sadece ülkeye değil, yurt dışına da yayılmaya başlayan Fetullah Gülen okullarına, ayni silahla cevap vermek üzere kurduğu İstek Liseleri'nden sonra Yedi Tepe Üniversitesi'nin temelini atmıştı.
Hızla gelişen üniversite Münzara Kulübü'nden aldığım ki bir söyleşi daveti dolayısıyla tanımıştım, Kulüp Başkanı bu delikanlıyı.. Ve de yardımcısı Gizem'i..
Bir nefeste okudum, maili..
Yazdıkları hatıralarımı uyandırmakla kalmadı..
Bugünün gençlerine, örnek, ibret ve ders olacak içeriğine bayıldım..
..Ve bugünün gençleri de dikkatle, ama çok dikkatle okusunlar diye sizlere nakletmeye karar verdim. Buyurunuz efendim..
*Değerli Hıncal Hocam, Umarım çok iyisinizdir? Uzun zamandır size yazmıyorum. Son görüşmemizden sonra epey yollar aldım. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 100 binden fazla gence eğitim veren organizasyonlar düzenledim. Şu an Münazara Hitabet Derneği Başkanı ve "Okul Dışı" adlı bir ders dışı aktiviteler okulunun yöneticiliğini yapıyorum.
*
Yavuz'un maili burada bitiyor. Ama ben şimdi "Hedef nasıl doğru seçilir"i anlatan bölümü merak ediyorum, asıl!.
Kitabını heyecanla bekliyorum, Yavuz!.
***
Fark Etmeli İnsan!..
Can Yücel'in bu harika dizeleri
için Bora Erpulat'a teşekkürler..)
Bir damlacık sudan
Nasıl yaratıldığını fark etmeli.
Anne karnına sığarken
Dünyaya neden sığmadığını
Ve
En sonunda bir metre karelik yere
Nasıl sığmak zorunda kalacağını
Fark etmeli.
Şu çok geniş görünen dünyanın,
Ahrete nispetle
Anne karnı gibi olduğunu
Fark etmeli.
Henüz bebekken
Dünya benim! dercesine
Avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu,
Ölürken de aynı avuçların
Her şeyi bırakıp gidiyorum işte!
Dercesine apaçık kaldığını
Ve kefenin cebinin bulunmadığını
Fark etmeli.
Baskın yeteneğini
Fark etmeli sonra.
Azrail'in her an
Sürpriz yapabileceğini,
Nasıl yaşarsa
Öyle öleceğini
Fark etmeli insan.
Hayvanların yolda, kaldırımda,
çöplükte
Ama kendisinin
Güzel hazırlanmış mükellef bir sofrada
Yemek yediğini
Fark etmeli.
Yaratılmışların en güzeli olduğunu
Fark etmeli
Ve ona göre yaşamalı.
Gülün hemen dibindeki dikeni
Dikenin hemen yanı başındaki
Gülü fark etmeli.
Evinde kedi, köpek beslediği halde
Çocuk sahibi olmaktan korkmanın
Mantıksızlığını fark etmeli.
Eşine seni çok seviyorum! demenin
Mutluluk yolundaki müthiş gücünü
Fark etmeli.
Dolabında asılı 25 gömleğinin
Sadece üçünü giydiğini ama
Arka sokaktaki komşusunun
O beğenilmeyen gömleklere
Muhtaç olduğunu fark etmeli.
Zenginliğin ve bereketin
Sofradayken önünde biriken
Ekmek kırıntılarını yemekte
Gizlendiğini fark etmeli.
Annesinden doğarken
Tertemiz teslim aldığı gırtlağını ve
Aşırı beslenme yüzünden sarkan
göbeğini
Fark etmeli.
Fark etmeliyiz çok geç olmadan...
Ömür dediğin
Üç gündür,
Dün geldi geçti
Yarın meçhuldür...
O halde
Ömür dediğin
Bir gündür,
O da bugündür.
***
Pazar Neşesi
Karı koca arasında bir soğukluktur gitmeye başlamış..
Ortada öyle gözle görünür bir sıkıntı mıkıntı da yok..
"Boşansak mı" falan derken, dostları "Evlilik terapistleri var. Onlara gitsenize" demişler..
Akılları yatmış.
Terapist bir gün kadını, bir gün erkeği dinlemiş, sonra ikisini birden çağırmış..
"Bakın" demiş, "Sizin tek sorununuz cinsel yaşamınızın monotonluğu.. Onu biraz renklendirin. Değişik şeyler yapın, sorun kalmaz.." Çıkmışlar eve dönerken koca "Bu akşam marangoz usulü yapacağım" demiş..
Yemek, az televizyon falan.. Yatağa girmişler..
Sabah kahvaltıda kadının suratı gene bir karış..
"Hayrola" demiş adam..
"Ne hayrolası.. Hani Marangoz usulü yapacaktın.
Her şey eski tas eski hamam..
Ne fark etti ki?."
"Sen fark etmedin o zaman?."
"Neyi fark etmedim?."
"Kulağımın arkasındaki kurşun kalemi.."
***
Latin Sözleri
"De inimico ne loquaris male, sed cogites.."
"Düşmanın hakkında kötü konuşma, ama düşün!" Syrus