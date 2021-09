Sıkıştırılmış bir lig oynuyoruz.. Bu hafta her gün maç var. 6'ncı ve 7'nci Süper Lig haftaları bir arada. Ardından Avrupa maçları ve milli maçlar var ya..

Şimdi geçen hafta "rotasyon çıkmazı"na saplanan hocaların bu sıkışık haftasını ve sonrasını varın hesap edin..

Geçen hafta nerdeyse herkes Beşiktaş'a çalışınca Fenerbahçe 6'ncılığa, Galatasaray 9'unculuğa düştü.. Beşiktaş'a çalışmayan tek hocadi..Garip bir rotasyon tuzağına düşünce, Antalya'ya nerdeyse 3 puan kaybediyordu.Antalyaspor, devreyi hatta ezerek oynayıp sadece 2-0'la kaparken, son anda da mutlak bir gol kaçırdı. Sergen ikinci yarıda, esas 11'ine döndü ama, devre 3-0 bitse, oyun döner miydi, düşünmek lazım.Gerçi 2-0 da iyi skordu Antalya için.. Beşiktaş, ikinci yarı gözü kara yüklenecekti. Bunu herkes biliyordu.Bu Antalya'ya hatta fark yapma fırsatı verirdi. Ama ne var ki, Antalya'nın başındavardı..İlk o çalışmaya başladı Sergen için.. Çekildikçe çekildi.. Müdahaleleri savunmaya dönük oldu hep. İkinci yarı başlar başlamazdan yedikleri aptalca gol, kırılma noktası oldu.. O anda elindeki bandı durdurup sahaya baksın Ersun..Top sağ kanatta olduğu için ve herkes topa yönelme emri aldığı için 10 kişi o yana koşmuşlar. Solda BeşiktaşlıTek başına aldı, gitti, attı golünü.. Böylegol gördünüz mü, hayatınızda.2-1 den sonra Beşiktaş umutla coşarken,panikledihataları yapıncada Beşiktaş, davul zurna ile gelerek ve atarakmaçı kazandı.

Galatasaray mı?.de de rotasyon sorunu vardı, tamam.. Ama asıl sorun rotasyonda değil. Terim ne oyunu okuyabiliyor artık, ne de eleştirileri dikkate alıyor.. Bu haftaun da katkısıyla ileri ve hızlı oyuna başlaması umut vericiydi ama, Alanyaspor'un tek kanattan bile gelse hücumları çok tehlikeli oluyordu. Çünkü orta sahayı çok kolay geçiyordu Alanya.. Terim,ikilisinde ısrar ederken, bence yılın en iyi transferlerinden, ama hep kenarda oturanı ön libero olarak düşünmüyordu bile.. Aslında,nun yokluğundaoynamalıydı, sakardeğil, o da ayrı ya..Fatih 46'da üç, 70'lerde iki değişiklik daha yaptı ama, gene yanlış yaptı. Açıkça görülüyor ki,veişe yaramıyorlar, yanında..Bir defa, bu kadar baskılı, sağdan soldan tam 38 orta yapılan ve 13 korner atılan maçtaniye kadroda bile yok?. Öğrendik. Bir sosyal medya mesajındai ima eden bir eleştiri yaptığı söylenmiş, Hoca da onu kadro dışı bırakmış.Bu mudur, yani?. Eee!. İmparatore olunca böyle oluyor, zahir..Yüzde 100 nerdeyse baskılı oynuyor, ama gol atamıyorsun.Kurtarıcılar, bu sene satışa çıkarılan ve müşteri bulamayan(!) Terim'in öz evladıve yeni Belhanda'sıoluyor hep.. Oysa kenarda bıraka bıraka futbolu unutturduğuni almak için, takımın nerdeyse tüm savunmasını allak bullak ettin. Bir değişiklik için, sahada bu kadar oynanır mı?. Orta sahadan dışarı aldığının yerine koyi..Adamın asıl yeri, orta sahanın solu.. İlerigeri oynasın, oynatsın.. Yardım et, kusurlarını düzelt, idmanlarda. Kendini yere atmaktan, aptal fauller yapmaktan vazgeçsin.. Topu en iyi süren, en iyi kesen ve şut atan adam. Savunması da iyi.. Bundan iyi orta saha kanat adamı mı var?. Amaüçlüsünde farkında olan yok, Ömer'in olumlu ve olumsuz yanlarının..Hocam sana çok ciddi bir sorum var..Florya'da bireysel taktik ve şut idmanı yaptırıyor musun?.Çünkü adamların, eskisi yenisi, o kadar tercih hatası yapıyor ve o kadar kötü şut atıyorlar ki..Belli çalışmıyorsun. İdmanları medyaya niye kapadığın da anlaşılıyor..

Bireysel taktik derken..Fenerbahçe'den örnek vereyim.. Maçın bitmesine saniyeler var.Fener kaptanı, santrada topa sahip.. Oradan kendi kalecisine geri pas yapıyor.. Yahu maç bitiyor.Başakşehir kalesine doğru vur ki, hata yapılacaksa, senin kalecin değil, onların kalecisi yapsın..Bunun adı işte.. Öndesin diye, kendini durmadan yere atarak oyunu durdurmak, bitecek maçı uzatmak tam cehalet değil mi?. İşte bu dave yapan da Başakşehir bu defa.. Ötekilerin hepsi öyle değil mi?.

Milli Takım hocalığı söz konusu iken Aykut Kocaman'ın adının pek çok gazetede geçmesine şaşırmış, "Kim zarf atıyor?" demiştim, meslek dili ile.. Spor yazarları ve müdürler, kendi istediklerini "Adı geçiyor" diye haber yaparlar ya. İşte o.. Okuyan dostlardan biri, "Haberin yok mu?.

Aykut'u isteyen Rıdvan Dilmen" dedi. "Kendisi federasyon başkanlığını, Aykut'u da Milli Takım'a istiyor." Rıdvan tanıdığım en iyi maç okuyan adamlardan biri. Ona hep, "Fener maçlarını yorumlama" dedim.

Çünkü Fener üzerine bin şeytan dolaşıyor kafasında.

Yorumunu da etkiliyor.

TRT'yi hiç izlemediğim için Rıdvan'a da bakmıyordum son zamanlarda..

Hem de Aykut'a karşı Fener maçı olunca, "İşte benim için Rıdvan terazisi" dedim ve maç biter bitmez onu açtım..

Bana sorarsanız maçı Fener'e vermek için en etkili adamları oyundan almak dahil, teknik ve taktik olarak her şeyi yapan Aykut, meğer ne ama ne muazzammış kenarda.. Fener'e nasıl tuzaklar kurmuş meğer, ben cahil, hata sanırken.. Hepsini, dakika dakika, bilerek, hesaplayarak yapmış.. Bir Aykut övgüsü.. Bir Aykut övgüsü.. Ne Başakşehir'i yahu.. Liverpool'dan Barcelona'ya, Bayern'den Paris St. Germain'e gitmeyeceği takım yok, Kocaman Hoca'nın..

"Vay anasını sayın seyirciler" diye efsane olmuş bir lafı vardı TRT spikerinin, ya da hiç söylenmemiş şehir efsanesi miydi bilmem, ama şimdi ben söylüyorum işte..

Vay anasını sayın seyirciler!.

BİR DEV DAHA GİTTİ!..

Safter Yılmaz Ağabey'imizden bir anı notu geldi bu defa.. Benim ilk gazetecilik anılarımda da büyük yeri olan Jimmy Greaves'i kaybetmiştik.

Ondan söz ediyor.

Sevgili Hıncal,

Londra yıllarımın unutulmaz kahramanlarından Jimmy Greaves'in 81 yaşında ölmesi üzerine bu notu yazıyorum..

Jimmy Greaves'i ilk defa 1957 Ağustos'unda Chelsea'nin bir maçında seyrettim. Kensington'daki evime yakın olduğu için daha çok Chelsea'nin maçlarına giderdim.

O yıllarda televizyon yayını olmadığı gibi maçlar da gündüz oynanırdı..

17 yaşındaki Greaves, 4 yılda 124 gol attı. Çok defa 3 gol attığı olurdu. Maçtan çıkarken akşam gazeteleri de gözüme ilişir ve bunlarda "Jimmy bugün sakindi" diye başlıklar olurdu..

1960'ta 20 yaşında iken 100 lig golü atan en genç oyuncu olan Jimmy'nin peşine o zaman dünya yıldızlarını toplayan İtalyanlar düştü..

1961'de Milan'a transfer olan Jimmy orada sadece 5 ay kalıp 14 maç oynayıp 9 gol attı.. "Katenacio" defans sistemi ile oynanan İtalyan futbolu Jimmy'ye kendini göstermesine izin vermedi..

Neyse ki Chelsea ile Tottenham onu İngiltere'ye geri getirmek için yarıştılar ve o yılların rekor ücreti 100 bin pound ile Tottenham, Jimmy'ye sahip oldu..

9 yılda Jimmy, Tottenham forması altında 331 maçta 220 gol atarak İngiliz futbolunun en büyük golcüsü olduğunu bir kere daha herkese kabul ettirdi..

1959'dan beri İngiliz milli takımında oynayan Greaves, sakat olduğu için 1966 Dünya Kupası final maçında yer alamadı.

1970'te West Ham'a transfer olan Jimmy, 1970'li yılları pek hatırlamadığını bir gazeteciye açıklamıştı. Zira o yıllarda tam bir alkolikti..

Günde 20 şişe bira içer, bu yetmezmiş gibi de yatmadan bir şişe votkayı bitirirdi..

Ancak 1978'den ölene kadar ağzına hiç alkol almayarak bu savaşı kazandığını herkese ispatladı..

Sevgili Hıncal, Yıllar geçiyor.. O yıllarda maçlar gündüz oynanır ve biz spor yazarları statlara giderek maçları izler, şimdiki gibi televizyondan yorum yapmazdık..

Londra yıllarımda Matthews'dan Tommy Lawton'a kadar sayısız büyük futbolcuyu tribünden izleyerek alkışladım..

Ne mutlu bana..

Selam ve sevgiler, Safter

ROSSİNİ MUTFAĞI...

40 yaşına gelene dek, yılda ortalama 3'ten 40 opera besteleyen Gioacchino Rossini, birden kendini emekli etti ve mutfağa attı.

Gurme, bazılarına göre de gurman, yani obur olan üstat, tarifleri kendine has müthiş yemekler yapmaya başladı. En ünlüsü, bugün dahi büyük şeflerin listelerinde bulunan "Rossini Usulü Tornado"dur..

Şimdi bunu niye yazdım?.

Bugün ve yarın Kadıköy Süreyya Operası'nda bir konser var.. Adına şaşırmayın diye..

"Rossini Mutfağı Konseri.." Üstadın İtalya'da Bir Türk, Giyom Tel, Sevil Berberi, II.

Mehmet, Reims'e Seyahat operalarından aryaları İstanbul Devlet Operası sanatçıları piyano eşliğinde seslendirecekler..

Giriş serbest.. "Kaçırmayın sakın" demek için yazdım..

Benim için de izleyin gidenler.. Çünkü, kalitesi "On para etmez"e düşen Süper(!) Lig'imizde maçlar var, hem bugün, hem de yarın..

ORHAN BURSALI, GERÇEĞİ NEDEN VE NASIL DEĞİŞTİRDİ?..

Frankfurt'ta yaşayan Sevgili Dostumuz Dr. Erdoğan Karatay'dan bir açıklama geldi. Cumhuriyet'te Orhan Bursalı'nın Kovid ve aşı üzerine bir yazısına fena halde üzülmüş..

"Son Kovid yazımda başımdan geçen bir olaydan bahsetmiş ve durumu aynen şöyle nakletmiştim" diyor..

"Haftalar önce bir çiftin aşı randevusu vardı, geldiler muayenehaneye, aşılarını hazırladım.

Son anda aile fertleri engellediler, 'Biz aşıya karşıyız' diyerek. Bir türlü ikna edemedim.

O aşıları başka insanlara kullandık tabii.

Bir hafta sonra bütün aile koronaya yakalandı, aşılarını iptal etmek zorunda kaldığımız yaşlıca çift daha ağır geçirdi ve hastaneye kaldırıldılar, hatta bir tanesi yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda Kovid-19'a karşı verdiği yaşam mücadelesini maalesef kaybetti!

Bu ve benzeri örnekleri çok yaşıyoruz biz doktorlar. Çocuklarından çekindikleri için o kadar çok aşı olamayan yaşlı insan var ki.." Bu olayı Bursalı da kendi köşesinde anlatmış..

Ama bir başka versiyonla.. Özetle şöyle..

Bir arkadaşı yakınlarda Kovid'den babasını kaybetmiş.

Babası, oğlunun tüm ısrarlarına rağmen aşı olmamış. Tereddütteymiş. Oğlunun ısrarlarına dayanamamış.

"Tamam" demiş. "Doktorumla konuşup karar vereceğim.." Doktoruna gitmiş. "Siz hangi aşıyı olduysanız bana da ondan yapın" demiş. Doktor "Ben aşı olmadım" deyince de aşıdan vazgeçmiş, dönmüş.

Ailecek korona olmuşlar. Aşı olmayan baba ölmüş.

Doktor mailini şöyle bitiriyor..

Olayda adı geçen doktor benim. Ben senin köşende yazdım ilk, zaten..

Bu köşenin okuyucuları, yakın çevrem, uzak çevrem, hastalarım ve tıp camiası benim aşı konusundaki net düşüncelerimi çok iyi bilir. Prensibim bir bilim insanı olarak şudur:

Bir hastalıktan korunmak için aşı varsa, o aşı mutlaka olunmalıdır!

Yukarıdaki olayda Sayın Bursalı benden bahsederken, "İşe bakın ki, doktor da aşı olmamıştı!" diyor.

Neden böyle yazdığını bilmiyorum, oysa olayı yaşayan, yani babasını kaybeden çocuklardan birine sorduğumda, "Senin aşılı olduğunu ben Orhan Bey'e söyledim" dedi bana.

Kovid denen illetle doktor olarak yaklaşık iki yıldır çok yakından boğuşuyorum, maalesef bu hastalıktan kaybettiğim hastalarım da oldu. Almanya'da doktorlara aşı sırası geldiğinde doğal olarak ilk Kovid aşısı olanlardan biri de bendim. Bugüne kadar tek başıma 2 binden fazla aşı yaptım hastalarıma, cumartesi, pazar demeden.

Hâlâ insanları bir an önce aşı olmaları için ikna etmeye devam ediyorum.

Bu pandemiden bir an önce kurtulup 'NORMAL' hayatımıza devam edebilmemiz için aşı olmamız şart, sürü bağışıklığını bekleme lüksümüz yok. Aksi halde daha birçok insanı kaybetmeye devam edeceğiz.

Lütfen ama lütfen bir an önce aşı olalım!

Sağlıklı kalın.. Mutlu kalın!..

SEVDİĞİM LAFLAR

"Müzik dinlemeyenler, okumayanlar ve vicdanlarında hoşgörü barındırmayanlar ağır ağır ölürler." Pablo Neruda

TEBESSÜM

Buzdolabınız bir gün sizden intikamını alacak. Bir gece yarısı odanıza dalacak, ışıkları açacak, birkaç dakika yüzünüze bakacak, sonra geldiği gibi gidecek.