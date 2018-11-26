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Elmalı-Marmelatlı kek tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. Elmalı-Marmelatlı kek nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Elmalı-Marmelatlı kek tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Elmalı-Marmelatlı kek tarifi...

Giriş Tarihi: 26.11.2018 17:37 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 10:05
Elmalı-Marmelatlı kek tarifi
Elmalı-Marmelatlı kek için malzemeler

3 yumurta

1 su bardağı erimiş margarin

1 su bardağı süt

3 su barda��ı un

2 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

3 orta boy elma

2 çorba kaşığı marmelat (herhangi)

7-8 kişilik

Elmalı-Marmelatlı kek yapılışı

Elmaların kabuklarını soyup çekirdek yataklarını çıkartarak elmaları ince dilimlere keselim.Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Eritip soğuttuğumuz margarini, sütü ekleyip yarım dk. daha çırpalım. Elenmiş unu, kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarı ile veya çırpma teli ile karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp elma dilimlerini balık sırtı şeklinde hafifçe üst üste bindirerek hamurun üzerine 2 çorba kaşığı şeker serpelim. 180 derece ısılı fırında keki pişirelim.Elmaların üzerine fırça yardımıyla marmelat sürelim.Keki kalıbı içinde soğutup servis yapalım.

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Elmalı-Marmelatlı kek tarifi
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