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Balkabaklı  nasıl yapılır? Balkabaklı cheesecake tarifi...

'in son zamanlarda en çok tercih edilen çeşidi balkabaklı cheesecake favori tatlılarınız arasında girecek. Hem yapımı kolay hem de leziz cheesecake tarifi...Peki balkabaklı cheesecake nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel balkabaklı cheesecake tarifi...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:30
Balkabaklı cheesecake nasıl yapılır? Balkabaklı cheesecake tarifi...

Balkabaklı cheesecake nasıl yapılır? En güzel ve en kolay balkabaklı cheesecake tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel balkabaklı cheesecake tarifi...

BALKABAKLI CHEESECAKE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 dilim balkabağı

1 su bardağı tozşeker

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı süzme yoğurt

1 paket labne peyniri

3 çorba kaşığı un

1 çay bardağı pudra şekeri

Hamur için:

1 paket bisküvi

125 gram tereyağı

1 su bardağı fındık

BALKABAKLI CHEESECAKE YAPILIŞI

Hamur için bisküviyi elinizde ufalayıp, derin bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Son olarak un haline getirilmiş fındık ekleyip, iyice yoğurun. Hamuru elinizle bastırarak, kelepçeli kek kalıbının tabanına yayın. 1 saat derin dondurucuda dinlendirin. Ayrı bir yerde balkabağını toz şeker ile birlikte yumuşayana dek pişirip, soğumaya bırakın. Yumurtaları çırpıp, yoğurt, peynir ve un ile karıştırın. Pudra şekeri ilave edip, karıştırmaya
devam edin. Karışımı, kek kalıbındaki hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirip, soğumaya bırakın. Balkabağını püre haline getirip, kek kalıbındaki karışımın üzerine yayın. Bir gece derin dondurucuda dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

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Balkabaklı cheesecake nasıl yapılır? Balkabaklı cheesecake tarifi...
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