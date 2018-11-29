Pırasalı börek nasıl yapılır? Pırasalı börek tarifi...

PIRASALI BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet yufka



Sıvı yağ



250 gram pırasa



1 tatlı kaşığı biber salçası



Çeşnili baharat-tuz karışımı



Üzerine: 1 kase yoğurt



1 adet yumurta, tuz

PIRASALI BÖREK YAPILIŞI

Yufkaları düz bir zemine iki kat üst üste gelecek şekilde serip, aralarına sıvı yağ sürün. Daha sonra dörde bölün. Pırasaları incecik kıyıp, zeytinyağında kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya edin. Çeşnili tuz karışımını ekleyin. Pırasalı harcı yufkaların üzerine yayıp, rulo şeklinde sarın ve kıvırarak gül böreği şekli verin. Ayrı bir yerde yumurta, yoğurt ve tuzu karıştırın. Böreklerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Sıcak servis yapın.