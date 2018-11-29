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börek nasıl yapılır? ...

Sağlıklı bir börek yemek istiyorsanız işte size böre tarifi...Hem yapımı kolay hem de sofralarınızın vazgeçilmezi olacak pırasalı börek nasıl yapılır? için hangi malzemeler gerekir? İşte size leziz ve sağlıklı pırasalı börek tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 09:51
Pırasalı börek nasıl yapılır? Pırasalı börek tarifi...

PIRASALI BÖREK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet yufka

Sıvı yağ

250 gram pırasa

1 tatlı kaşığı biber salçası

Çeşnili baharat-tuz karışımı

Üzerine: 1 kase yoğurt

1 adet yumurta, tuz

PIRASALI BÖREK YAPILIŞI

Yufkaları düz bir zemine iki kat üst üste gelecek şekilde serip, aralarına sıvı yağ sürün. Daha sonra dörde bölün. Pırasaları incecik kıyıp, zeytinyağında kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya edin. Çeşnili tuz karışımını ekleyin. Pırasalı harcı yufkaların üzerine yayıp, rulo şeklinde sarın ve kıvırarak gül böreği şekli verin. Ayrı bir yerde yumurta, yoğurt ve tuzu karıştırın. Böreklerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Sıcak servis yapın.

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