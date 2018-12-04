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pasta tarifi

Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. pasta nasıl yapılır? En güzel ve en kolay Muzlu Kedidili pasta tarifi ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Muzlu Kedidili pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 4.12.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 17:03
Muzlu Kedidili pasta tarifi

Muzlu Kedidili pasta malzemeler

2 yumurta

4 su bardağı süt

6 çorba kaşığı un (tepeleme)

1 su bardağı şeker

2 paket vanilya

350 gr. kedidili bisküvi

3 muz

hindistan cevizi

7-8 kişilik

Yapılışı

Tencereye unu,şekeri,çırpılmış yumurtaları, sütü alıp ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim.Kremayı ateşten alarak soğutalım.Vanilyaları ekleyip mikserle yarım dk çırpalım.Köşeli bir kalıba kedidili bisküvileri 1 sıra halinde dizelim.Kremanın yarısını bisküvilerin üzerine yayalım.Muzları dilimleyip kremanın üzerine yerleştirelim.Üzerine biraz krema sürelim, tekrar bir sıra kedidili bisküvi dizelim.Üzerine kalan kremayı yayalım.Kremanın üzerine hindistan cevizi serpelim.Pastayı buzdolabında birkaç saat donana kadar beklettikten sonra dilimleyerek servis yapalım.

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Muzlu Kedidili pasta tarifi
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