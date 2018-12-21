Keşkek nasıl yapılır? Keşkek tarifi...

KEŞKEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

500 gram aşurelik buğday

Yeteri kadar su

500 gram kuzu gerdan

2 adet soğan, 2 diş sarımsak

200 gram tereyağı

2 adet defne yaprağı

10 dal kekik, tuz, karabiber



Üzeri için:

200 gram tereyağı

5 dal adaçayı

1 tatlı kaşığı pul biber

KEŞKEK YAPILIŞI

Aşurelik buğdayı akşamdan ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp bir tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su, kuzu gerdan, dörde bölünmüş soğan, sarımsak, 200 gram tereyağı, defne yaprağı, kekik, tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte sık sık karıştırarak (gerekirse sıcak su ekleyerek) 3 saat pişirin. Ilındıktan sonra kuzu gerdanların kemiklerini ayırıp, etleri didikleyin ve yeniden yemeğe ekleyin. Üzeri için tereyağını kızdırıp içine yapraklarına ayrılmış adaçayı ve pul biber ekleyin. Adaçayı yaprakları hafifçe kızarınca ocaktan alın. Pişen keşkeğin üzerine ekleyerek servis yapın.