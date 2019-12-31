Yılbaşı hindisi tarifi: En lezzetli yılbaşı hindisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Yılbaşı hindisi lezzetli olduğu kadar besin değeri de yüksektir. Yılbaşı sofralarında misafirlerinize sunacağınız hindi eti günlük B12 vitamin ihtiyacını karşılayabilmektedir. Yılbaşına saatler kalması nedeniyle de "Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?" sorusu, sofrasına farklı bir lezzet katmak isteyenler için merak konusu oldu. Evde leziz yılbaşı hindisi yapmak için en güzel tarifi sizlere sunuyoruz. Peki yılbaşı hindisi yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte leziz mi leziz misafirlerinize sunabileceğiniz yılbaşı hindi tarifi…

YILBAŞI HİNDİSİ İÇİN MALZEMELER

1 adet bütün hindi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı ılık su

3 yemek kaşığı tavuk bulvon

2 yemek kaşığı kuru maydanoz

1 büyük kuru soğan

Tuz, karabiber

YILBAŞI HİNDİSİ YAPILIŞI

Hindi etinin tam anlamıyla pişmesi için fırını önceden 175 dereye ayarlayın. Daha sonra tüm hindiyi bol suda güzelce yıkayın. Hindiyi temizlendikten sonra derin bir fırın tepsisinin içerisine koyun. Ardından göğüsle derisinin arasına küçük küçük tereyağı parçaları koyun. Hindinin içerisine ise bütün soğanın kabuğunu soyarak koyun. İsteğe göre patates ve havuç gibi sebzelerden de koyabilirsiniz. Derin ayrı bir kabın içerisinde ılık su, tavuk bulyon ve kuru maydanozu karıştırın. Hindinin üzerine döktükten sonra tuz, karabiber ve zeytinyağını gezdirin. Aliminyum folyo ile üzerini kapatarak fırında yaklaşık 3,5 saat pişmeye bırakın. Daha sonra üzerindeki folyoyu alarak pişmesi için fırına koyun. 45 ile 60 dakika arasında kontrol ederek kızarmasını sağlayın. Pişen hindiyi servis edebilirsiniz.

HİNDİ ETİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Hindi etini pişirmeye başlamadan önce lezzetli olması için zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve bazı baharatlarla terbiye ediniz.

Hindi etini keskin bir bıçakla karın bölgesinden keserek içine tadına aromalık katmak için biberiye, defne yaprağı yerleştiriniz. Fırına atmadan önce tepsiye havuç, kuru soğan, sarımsak ve kök kerevizi (bal kabağı veya karnabahar) kovarsanız hindi etine ayrı bir lezzet katabilirsiniz.

Hindinin üstünün iyice kızarması ve özel olarak tatlanması için, derisini asla kaldırmayın ve pişmesinden yaklaşık 15 dakika önce 4 yemek kaşığı balı fırçayla yardımıyla hindinin üzerine sürünüz.

Hindi etinin kaliteli olması açışından pişirileceği kabın etrafında yaklaşık 7 cm boşluk olmasına özen gösteriniz.

-160 derece ısıda uzun süre pişirmekte olduğunuz hindinizi, yaklaşık 5 kg ağırlığındaysa 3 saat kadar, yaklaşık 5 kg ağırlığındaysa 4 saat kadar, yaklaşık 13 kg ağırlığındaysa da 5 saat kadar pişirmenizi öneririz.