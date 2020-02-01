Krep nasıl yapılır? İşte pratik krep tarifi

Yumuşacık ve leziz bir lezzet olan krep, kahvaltıların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bol yumurtalı besleyici krep tarifi birçok kişi tarafından pratik tarifleri araştırılıyor. Fransız mutfağının bir ürünü olan krep aynı zamanda doyurucu olmasıyla da biliniyor. Peki keyifli sofralarını lezzeti krep nasıl yapılır? İşte size nefis krep tarifi...

KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

-4 adet yumurta

-2 su bardağı su

-2 su bardağı süt

-1 buçuk su bardağı un

-1 çay kaşığı tuz

-Tava için tereyağı

SADE VE KOLAY KREP NASIL YAPILIR?&NBSP;

1. adım: Mükemmel bir krep için ilk adım yanmaz yapışmaz bir teflon tava.

2. adım: Un, su, süt ve tuzu aynı kapta iyice çırpalım. Topaklanmamasına dikkat edelim.

3. adım: Tavayı yüksek ateşte iyice ısıtalım ardından bir çay kaşığı yapı üzerinde gezdirelim. Yaptığımız karışımdan bir kepçe tavaya döküp yayalım.

4.adım: Döktüğünüz karışım iyice piştikten sonra diğer yüzünü çevirin hafif koyu bir görünümde olmalı.

5. adım: Servis tabağına aldığınız krepleriniz hazır. Dilerseniz pudra şekeri ve çilek ile servis edebilirsiniz.