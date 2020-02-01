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nasıl yapılır? İşte pratik

Özellikle kahvaltılarda tercih edilen birçok kişinin severek yediği bir lezzet. Aynı zamanda tam bir protein deposu olan krep pratik olarak nasıl yapıldığı merak ediliyor. Lezzetine doyum olmayan severek tüketilen krep nasıl yapılır? Pratik krep yapmak için hangi malzemelerden yararlanılır? İşte sofraların vazgeçilmez lezzeti pratik ...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 15:05 ABONE OL
Krep nasıl yapılır? İşte pratik krep tarifi

Yumuşacık ve leziz bir lezzet olan krep, kahvaltıların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bol yumurtalı besleyici krep tarifi birçok kişi tarafından pratik tarifleri araştırılıyor. Fransız mutfağının bir ürünü olan krep aynı zamanda doyurucu olmasıyla da biliniyor. Peki keyifli sofralarını lezzeti krep nasıl yapılır? İşte size nefis krep tarifi...

KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER:

-4 adet yumurta
-2 su bardağı su
-2 su bardağı süt
-1 buçuk su bardağı un
-1 çay kaşığı tuz
-Tava için tereyağı

SADE VE KOLAY KREP NASIL YAPILIR?&NBSP;

1. adım: Mükemmel bir krep için ilk adım yanmaz yapışmaz bir teflon tava.

2. adım: Un, su, süt ve tuzu aynı kapta iyice çırpalım. Topaklanmamasına dikkat edelim.

3. adım: Tavayı yüksek ateşte iyice ısıtalım ardından bir çay kaşığı yapı üzerinde gezdirelim. Yaptığımız karışımdan bir kepçe tavaya döküp yayalım.

4.adım: Döktüğünüz karışım iyice piştikten sonra diğer yüzünü çevirin hafif koyu bir görünümde olmalı.

5. adım: Servis tabağına aldığınız krepleriniz hazır. Dilerseniz pudra şekeri ve çilek ile servis edebilirsiniz.

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Krep nasıl yapılır? İşte pratik krep tarifi
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