Sinop mantısı tarifi...

MALZEMELER
İÇİ İÇİN;
ÜZERİ İÇİN;
YAPILIŞI
Büyük bir kaba biraz un, yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini örtüp dinlendirin. İçini hazırlamak için; kıymanın üzerine soğanı rendeleyin ve maydanozu doğrayıp ekleyin. Karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Hamuru ikiye bölün. Yufka gibi incecik açın. Büyük kareler keserek iç harçtan ekleyin. Katlayıp bu işleme devam edin. Mantıları kaynayan suya atın 10 dakika kadar haşlayın. Üzerine tereyağı ve pul biber kavurup dökün. En son olarak kıyılmış cevizleri serpin.