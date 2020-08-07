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Yöresel bir lezzet olan Sinop mantısı bir kez deneyenin tutkunu olduğu bir lezzet! Son yıllarda birçok bölgede yaygınlaşan Sinop Mantısı tarifinin diğer mantılara göre en büyük farkı ceviz ile tüketilmesi. İşte mutlaka denemeniz gereken, daha önce yediğiniz mantıları unutturacak bir lezzete sahip ...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:14 Son Güncelleme: 7.8.2020 10:15 ABONE OL
Sinop mantısı tarifi...

MALZEMELER

  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı ılık su
  • Aldığı kadar un
  • Tuz

İÇİ İÇİN;

  • 300 gr kıyma
  • 1 kuru soğan
  • Bir tutam maydanoz
  • Arzuya göre karabiber tuz

ÜZERİ İÇİN;

  • Tereyağı
  • Pul biber
  • Ceviz

YAPILIŞI

Büyük bir kaba biraz un, yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini örtüp dinlendirin. İçini hazırlamak için; kıymanın üzerine soğanı rendeleyin ve maydanozu doğrayıp ekleyin. Karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Hamuru ikiye bölün. Yufka gibi incecik açın. Büyük kareler keserek iç harçtan ekleyin. Katlayıp bu işleme devam edin. Mantıları kaynayan suya atın 10 dakika kadar haşlayın. Üzerine tereyağı ve pul biber kavurup dökün. En son olarak kıyılmış cevizleri serpin.

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Sinop mantısı tarifi...
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