Balıkbudu köfte tarifi

MALZEMELER

1 kg mezgit veya levrek fileto

1 adet soğan

1 çay bardağı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 su bardağı haşlanmış pirinç

Tuz



Pane için:

2 su bardağı un

4 adet yumurta

Kızartmak için: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Mezgit veya levrek filetoyu Rondo da ince kıyın. Soğanı incecik kıyarak, dolmalık fıstıkla beraber zeytinyağında hafifçe kavurun. Balık kıymasının yarısını soğana ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirip, soğumaya bırakın. Soğuduğunda çiğ kıymaya ekleyin. Kıyılmış sarmısak, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz, dereotu ve tuzu ilave ederek iyice yoğurun. Pirinci ekleyerek biraz daha yoğurun. 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda küçük parçalar koparıp, şekil vererek önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulayın. Sıvı yağda kızartın. Garnitür olarak hazırladığınız, ızgarada pişirilmiş kırmızı soğan ve mantarla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Balık kıyması yerine tavuk kıyması ve az miktarda köri kullanarak, yukarıdaki malzemelerle "Tavuk budu köfte" de hazırlayabilirsiniz. Pirincin kırılmasını istemiyorsanız, tüm malzemeyi iyice yoğurduktan sonra pirinci ekleyin. Daha sonra kısa bir süre yoğurun.