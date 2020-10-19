Bakla çorbası tarifi

MALZEMELER

350 gram taze bakla

1 adet soğan

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı et suyu

6-7 su bardağı sıcak su

tuz

TERBİYESİ İÇİN:

250 gram yoğurt

1 adet yumurta

3 çorba kaşığı un

ÜZERİ İÇİN: 1/2 demet dereotu

YAPILIŞI

Yıkanıp uçları ayıklanmış taze baklaları ince kıyın. Soğanı küp doğrayın. Derin bir tencereye sıvı yağ ve tereyağını koyup kızdırın. Önce soğanı sonra baklaları ekleyip kavurun. Sıcak su ve et suyu ekleyip baklalar iyice yumuşayana kadar 15-20 dakika kaynatın. Diğer yandan da terbiye için yoğurt, yumurta ve unu bir kaseye alıp çırpın. Kaynamakta olan çorbanın suyundan bir kepçe alıp azar azar terbiyeye ekleyip karıştırın. Ilınan terbiyeyi de çorbaya ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan aldığınız çorbaya ince kıyılmış dereotu ekleyip sıcak servis yapın.