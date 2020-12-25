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Patlıcanlı spagetti muffin tarifi

Makarnanın her halini severek yiyorum diyorsanız, patlıcan lezzetiyle fırınlanmış bu tarife bayılacaksınız. Fırında patlıcanlı spagetti muffin tarifi...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:34 ABONE OL
Patlıcanlı spagetti muffin tarifi

MALZEMELER

  • Yarım paket spagetti
  • 5 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarmısak
  • 2 adet patlıcan
  • 2 çorba kaşığı su
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • 3 dal taze kekik
  • Yarım demet dereotu
  • 2 dal biberiye
  • 2 adet çırpılmış yumurta akı
  • Yeteri kadar kaya tuzu

YAPILIŞI

Spagettiyi tuzlu suda 6-8 dakika haşlayıp süzün ve kenara alın. 2 çorba kaşığı zeytinyağını bir tavaya alıp doğranmış soğan, kıyılmış sarmısak ve küçük küp şeklinde doğranmış patlıcanı yumuşayana dek karıştırarak soteleyin. Üzerine su ve tuz ilave edip pişirin. Tereyağı, kıyılmış kekik, dereotu ve biberiye ilave edip karıştırdıktan sonra kenara alın. Makarnayı derin bir kaba alın. Üzerine çırpılmış yumurtanın akı ve patlıcanlı karışımın yarıdan biraz fazlasını ilave edip tüm malzemeyi karıştırın. Kalanını üzeri için kenara ayırın. Spagettiyi yağlanmış muffin kalıplarına yerleştirip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 35 dakika pişirin. Fırından alıp servis tabağına alın. Üzerlerine kenara ayırdığınız patlıcanlı harcı yerleştirip servis yapın.

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Patlıcanlı spagetti muffin tarifi
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