Mısır unu tatlısı tarifi

MALZEMELER

8-10 kişilik

Yarım kg mısır unu

2 su bardağı dut pekmezi

Yarım (20 gram) yaşmaya

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Üzerine: Tereyağı

Servis için: Dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Mayayı pekmezin içine koyup eritin. Üzerine mısır unu ve ceviz ekleyip karıştırın. Küçük bir tepsiyi yağlayıp, hazırladığınız hamuru içine dökün. Arzunuza göre dilimleyin ve 15 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcakken üzerine tereyağı sürün. Soğuduktan sonra servis tabaklarına alın. Üzerine dövülmüş ceviz serperek servis yapın.