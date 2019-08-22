En güzel kremalı domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası tarifi...

En lezzetli domates çorbası tarifleri sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Ev hanımlarının mis gibi kokan kremalı domates çorbası tarifi araştırılıyor. Türk mutfağının efsane tatları arasında yer alan çorbalar arasında yer alan domates çorbası özellikle kremalı olarak tercih ediliyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde domates çorbası tarifine erişebilirsiniz.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet domates

Yarım su bardağı süt

Tuz

Domates çorbasının yapımı için, Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alınır, un eklenerek biraz kavrulur. Domates salçası ve rendelenmiş domatesler eklenir. 3-4 dk kavrulur. 4 su bardağı su eklenerek çırpılır. Tuzu damak tadınıza göre ayarlanır. Kaynayana kadar karıştırılarak, kaynadıktan sonra yaklaşık 15dk kısık ateşte pişirilir. Servis yapmadan önce tencereye süt ilave edilerek, karıştırılır. İsteğe göre üzerine kaşar peyniri rendesi ve karabiber serpilir. Nefis Sütlü domates çorbası tarifimiz servise hazır. Deneyeceklere afiyet olsun.

KREMALI DOMATES ÇORBASI YAPILIŞI İÇİN MALZEMELER

4 orta boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı süt kreması

1 su bardağı süt

4 su bardağı su

Üzeri için;

Kaşar rendesi

Kremalı Domates Çorbası Tarifi Yapılışı

Tereyağı eriterek unu kavuruyoruz.

Daha sonra salçayı ve rendelediğimiz domatesleri ekleyip kavurmaya devam ediyoruz.

Sürekli karıştırarak krema, süt ve suyu da ekliyoruz.

İsteğe ve kıvama göre su veya süt miktarı arttırılabilir.

Daha sonra tuzunu da ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz.