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tarifi: Sucuklu tarhana nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Sucuklu tarhana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, sucuklu tarhana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 7.9.2019 01:11 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 01:14
Sucuklu tarhana çorbası tarifi: Sucuklu tarhana nasıl yapılır?

Sucuklu tarhana çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Sucuklu tarhana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Sucuklu tarhana çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

1 adet parmak sucuk
5 çorba kaşığı tarhana
3 çorba kaşığı sıvıyağ
6 su bardağı soğuk su veyaılık et suyu

Üzeri için:
Kurutulmuş top kekik

YAPILIŞI

Küp doğranmış sucuğu tencereye alıp sıvıyağda soteleyin. Tarhana ekleyip karıştırın. Soğuk su veya et suyu ilave edip, kaynayana dek sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısıp, 5 dakika pişirin ve ocaktan alın. Servis tabaklarına alıp,üzerine top kekik serpin ve servis yapın.

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Sucuklu tarhana çorbası tarifi: Sucuklu tarhana nasıl yapılır?
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