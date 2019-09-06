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tarifi: Yeşil domatesli çorba nasıl yapılır?

Yeşil domatesli çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Yeşil domatesli çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Yeşil domatesli çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 7.9.2019 02:15 Güncelleme Tarihi: 7.9.2019 02:15
Yeşil domatesli çorba tarifi: Yeşil domatesli çorba nasıl yapılır?

Yeşil domatesli çorba Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında yeşil domatesli çorba tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Yeşil domatesli çorba tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

  • 2 adet yeşil domates
  • 1 adet küçük boy soğan
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet domates, 5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 çorba kaşığı bulgur
  • 1 çay kaşığı limon tuzu, tuz

Üzerine:

  • Çeyrek demet dereotu

YAPILIŞI

Domatesleri küp şeklinde doğrayın. Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber ve kabuğu soyulup, küp doğranmış domatesi ilave edip, sotelemeye devam edin. Suyun içinde salçayı açın ve tencereye katın. Su kaynayınca yeşil domates ve bulguru ekleyin. Kısık ateşte domates ve bulgur yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve limon tuzu ile tuz ekleyin. Kıyılmış dereotu katıp, karıştırın ve sıcak servis yapın.

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