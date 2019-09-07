Tandır çorbası tarifi: Tandır çorbası nasıl yapılır?

Tandır çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında tandır çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, tandır çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...
MALZEMELER
Sosu için:
YAPILIŞI
Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün ayrı ayrı haşlayın ve süzün. Mercimeği de haşlayıp süzün. Tereyağını bir tencerede kızdırıp üzerine piyazlık doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, et suyu, su, baharat ve tuz ekleyin. 15 dakika pişirip kavurmayı ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sos için tereyağını küçük bir tavada kızdırıp, sarımsak, nane ve pul biber ekleyin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine sosu gezdirin.