Tandır çorbası tarifi: Tandır çorbası nasıl yapılır?

Tandır çorbası Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında tandır çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, tandır çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

MALZEMELER

Yarım su bardağı kuru fasulye

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı yeşil mercimek

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan,

3 diş sarımsak

Yarım su bardağı bulgur

3 su bardağı et suyu,

2 su bardağı su

100 gram kavurma

1'er çay kaşığı kimyon ve karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

2 çorba kaşığı tereyağı

3 diş ince kıyılmış sarımsak

1'er tatlı kaşığı nane ve pul biber

YAPILIŞI

Kuru fasulye ve nohudu akşamdan ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün ayrı ayrı haşlayın ve süzün. Mercimeği de haşlayıp süzün. Tereyağını bir tencerede kızdırıp üzerine piyazlık doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı ekleyerek renkleri dönene dek kavurun. Üzerine kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur, et suyu, su, baharat ve tuz ekleyin. 15 dakika pişirip kavurmayı ekleyin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın. Sos için tereyağını küçük bir tavada kızdırıp, sarımsak, nane ve pul biber ekleyin. Bir-iki dakika kavurup ocaktan alın. Çorbayı servis tabaklarına alın. Üzerine sosu gezdirin.