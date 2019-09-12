Kırmızı biber çorbası tarifi: Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Kırmızı biber çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

1 kavanoz közlenmiş kırmızı biber

2 adet dolmalık biber

1 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 adet limon

Tuz, karabiber

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Dolmalık biberlerin çekirdeklerini çıkarıp, 1 su bardağı suda haşlayın. Zarlarını soyup, kırmızı biberle birlikte blenderden geçirin. Ayrı bir yerde unu sıvıyağda kavurun. Biber püresini ilave edip, 1-2 dakika karıştırın. Tavuk suyu ve sütü ilave edip, karıştırın. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Derin bir kasede yumurta sarısını limon suyu ile iyice çırpın. Çorbadan 1 kepçe alarak yumurtalı karışıma çırparak ilave edin. Daha sonra yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye dökün. Tuz, karabiber ve naneyi ilave edin. 1-2 taşım kaynatıp, ocaktan alın. Süsleyerek servis yapın.