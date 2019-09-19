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Tarifi: Kuzukulağı Çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında pastırmalı kuzukulağı çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, kuzukulağı çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 19.9.2019 18:32 Güncelleme Tarihi: 19.9.2019 18:32
Kuzukulağı Çorbası Tarifi: Kuzukulağı Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan kuzukulağı çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler kuzukulağı çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte kuzukulağı çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 250 gram kuzukulağı
  • 5 su bardağı su, tuz
  • 3-4 çorba kaşığı süzme yoğurt

Üzerine:

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Toz kırmızıbiber
  • 2-3 dilim kepek ekmeği

YAPILIŞI

Yıkanmış kuzukulağını süzgece alın. İyice süzüldükten sonra saplarını kesip, yapraklarını ince kıyın. Suyu bir tencereye alın ve kaynatın. Tuz ekledikten sonra kuzukulağını ilave edin. 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Süzme yoğurdu bir kasede çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp, yoğurda katın ve tekrar çırpın. Daha sonra çorbaya ilave edin ve karıştırın. Üzeri için bir tavaya aldığınız tereyağında toz kırmızıbiberi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Kepek ekmeği dilimlerini küçük küpler halinde kesin ve yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kızartın. Çorbayla birlikte servis yapın.

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