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Tarifi: Sebze Çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarında biridir. Bu çorbayı evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Sebze Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorularını yoğun olarak araştırıyor. Peki, Sebze Çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 1.10.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 01:51
Sebze Çorbası Tarifi: Sebze Çorbası nasıl yapılır?

Türk Mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan Sebze Çorbası tarifi nasıl yapılacağı merak edilen bir yiyecek. Evinde bu çorbayı yapmak isteyenler Sebze Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? gibi soruları yoğun olarak araştırıyor, İşte Sebze Çorbası nasıl yapılır ve tarifi nedir? sorusunun cevabı...

MALZEMELER

  • 2 adet pırasanın beyaz kısımları
  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 400 gram mantar
  • 1'er adet patates ve havuç
  • 4 su bardağı su
  • 1 paket (200 ml) krema
  • tuz

SÜSLEMEK İÇİN: 3-4 dal dereotu

YAPILIŞI

Pırasayı ince halkalar halinde doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağını tencereye alın. Pırasa ve kıyılmış sarmısak ilave edip, 5 dakika soteleyin. Dilimlenmiş mantar, kabukları soyulup küp doğranmış patates ve havuç ekleyip 5 dakika soteleyin. Su ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp tuz ekleyin. Sebzeler yumuşayana dek yaklaşık 15 dakika, tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Tenceredeki pişen sebzelerden 1 kepçe kadar alıp kenara ayırın. Çorba ılındığında blenderden geçirip krema ekleyin ve yeniden ocağa oturtup 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Kenara ayırdığınız sebzeleri de ekleyin. Kıyılmış dereotu ile süsleyip servis yapın.

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