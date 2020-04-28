Hem doyurucu hem lezzetli tarhana çorbası tarifi: Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Mutfağımızda onlarca farklı türde tarhana çorbası tarifi yer almaktadır. Bunun nedeni de tarhana çorbasının ülkemizde oldukça köklü bir geçmişinin olmasıdır. Türk mutfağının en eski lezzetlerinden biri olan, kökeni Orta Asya'ya kadar dayanan tarhana, büyük bir bölümü yoğurttan oluşan besleyici bir üründür. Yazın hazırlanıp kurutulan tarhana, kış aylarında tüketimi yaygın olan, besin değerleri yüksek bir yiyecektir. Tüketilmesi ve saklanması kolay olan bu muhteşem lezzet, uzun yıllardır topraklarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Toz haliyle uzun süre saklanabilen tarhananın en yaygın tüketim şekli ise, çorbasıdır. Tarhana çorbası, hasta çorbası olarak da bilinen şifalı olduğuna inanılan bir çorbadır. Çocuklar için de çok faydalı olan bu çorbayı mutlaka denemelisiniz. Farklı yörelerde, farklı çeşitlerde yapılan tarhana çorbası en lezzetli haliyle bu tarifte…

Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan bu harika çorbayı evinizde rahatlıkla hazırlayabileceksiniz. Organik ve pratik olmasıyla en sevilen çorbalardan biri olan tarhana çorbasını bu tarifle yaparak herkesin beğenisini toplayacaksınız. Tam kıvamında, içinizi ısıtacak tarhana çorbasını evinizde yapmak çok kolay! Tarhana, salça ve sarımsağın bir araya gelişinin oluşturduğu eşsiz senfoni, sizi Anadolu'nun bir köyüne götürecek…

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İşte eşsiz lezzeti ve mis gibi kokusuyla tarhana çorbası tarifi…

TARHANA ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 Yemek Kaşığı Toz Tarhana

7 Su Bardağı Sıcak Su

2 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ

2 Diş Sarımsak

1 Yemek Kaşığı Kuru Nane

1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

1 Çay Kaşığı Karabiber

1 Çay Kaşığı Pul Biber

Tuz

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TARHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

4 yemek kaşığı toz tarhanayı bir kâseye alın ve üzerine bir bardak sıcak su dökerek eritin. Yaklaşık 5 dakika bekletin.

Uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvıyağını alın. 2 diş sarımsağı rendeleyerek yağın içerisine ilâve edin. Yaklaşık 1 dakika orta ateşte sarımsakları kavurun.

1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

1 yemek kaşığı kuru naneyi, 1 yemek kaşığı domates salçasını, 1 çay kaşığı karabiberi, 1 çay kaşığı pul biberi ve tuzu kavrulan salçanın üzerine ekleyin.

Suyla açmış olduğunuz tarhanayı, kavrulmuş salça ve sarımsağın üzerine ilave edin.

Kalan 6 su bardağı sıcak suyu ilave edin ve bir çırpıcı yardımıyla kaynayana kadar karıştırın.

Kaynadıktan sonra 3-4 dakika daha pişirin.

Üzerine tereyağı ve nane yakarak servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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