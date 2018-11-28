Çıtır tavuk baget nasıl yapılır? Çıtır tavuk baget tarifi

Çıtır tavuk baget nasıl yapılır? Bu soru çalışan hanımlar arasında sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Çıtır tavuk baget yapımı oldukça basittir, püf noktalarını da içinde barındıran çıtır tavuk baget tarifi burada.
Çıtır tavuk baget nasıl yapılır?
Gerekli malzemeler
6 adet derisiz tavuk baget
1 adet yumurta
Yarım su bardağı galeta unu
Kızartma için yağ
Hazırlanışı
Öncelikle tavukları temizleyip güzelce yıkayıp bol suda haşlayın. Ayrıca tavukların suyuyla çorba da yapabilirsiniz.
Daha sonra haşlanmış bagetleri önce yumurtaya sonra galeta ununa batırıp kızgın yağda heryeri pişene kadar kızartın ve patates kızartması eşliğinde servis yapın.
Çemen sosu tarifi
Malzemeler
500 gram çemen tozu
100 gram sarımsak
80 gram karışık baharat
Hazırlanışı
Bir kaba toz çemen koyup üzerine 2 parmak kadar soğuk su dökün ve iyice karıştırın.
Bu karışımı birgün kenarda dinlendirin.
Ertesi gün kaptaki suyun fazlasını alın ve içine dövülmüş sarımsak ve karışık baharatları ilave edin ve çemen sosunuz hazır...
Çemen sosu Anadolu'nun bazı yörelerinde kızarmış ekmeğin üzerine sürülerek kahvaltıda yenilir.