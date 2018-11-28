Çıtır tavuk baget nasıl yapılır? Çıtır tavuk baget tarifi

Çıtır tavuk baget nasıl yapılır? Bu soru çalışan hanımlar arasında sıkça araştırılan konular arasında yer almaktadır. Çıtır tavuk baget yapımı oldukça basittir, püf noktalarını da içinde barındıran çıtır tavuk baget tarifi burada.

Çıtır tavuk baget nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler

6 adet derisiz tavuk baget

1 adet yumurta

Yarım su bardağı galeta unu

Kızartma için yağ

Hazırlanışı

Öncelikle tavukları temizleyip güzelce yıkayıp bol suda haşlayın. Ayrıca tavukların suyuyla çorba da yapabilirsiniz.

Daha sonra haşlanmış bagetleri önce yumurtaya sonra galeta ununa batırıp kızgın yağda heryeri pişene kadar kızartın ve patates kızartması eşliğinde servis yapın.

Çemen sosu tarifi

Malzemeler

500 gram çemen tozu

100 gram sarımsak

80 gram karışık baharat

Hazırlanışı

Bir kaba toz çemen koyup üzerine 2 parmak kadar soğuk su dökün ve iyice karıştırın.

Bu karışımı birgün kenarda dinlendirin.

Ertesi gün kaptaki suyun fazlasını alın ve içine dövülmüş sarımsak ve karışık baharatları ilave edin ve çemen sosunuz hazır...

Çemen sosu Anadolu'nun bazı yörelerinde kızarmış ekmeğin üzerine sürülerek kahvaltıda yenilir.