Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yemek Tarifleri Haberleri > Et Yemekleri Haberleri > Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi

nasıl yapılır?

Ülkemizde en çok tüketilen besin maddelerinden biri kırmızı ettir. Kırmızı et yemekleri her zaman tercih edilen lezzetlerdendir. Peki nasıl yapılır? Daha önce Çökertme kebabı tattınız mı? En kolay burada...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:11
Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı dana eti, yoğurt, patates kızartması, soğan, sarımsak ve yeşil biberin muhteşem karışımıyla oluşur. Çökertme kebabı tarifi için doğru adrestesiniz.

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler

  • 400 gram biftek
  • Tuz
  • Kırmızı biber
  • Kekik
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 2 adet orta boy patates
  • Patates kızarması için sıvı yağı

Domates sosu için gerekli malzemeler

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı domates rendesi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Son servis için

  • 4 adet sivri biber
  • Sarımsaklı yoğurt

Çökertme kebabı tarifi – Hazırlanışı

Öncelikle et biftekleri ince bir jekilde doğrayın. Etler, jülyen biçiminde doğranacak.

Sarımsak ve soğanı doğrayıp bir kaba alın, üzerine yağı ve sirkeyi de koyduktan sonra etleri ilave edin ve karıştırın.

Üzerini streç film ile kapatın ve etleri marine olması için kenara alın.

Daha sonra zeytinyağını küçük bir tavaya alıp kızdırın, salçayı ilave ettikten sonra kokusu çıkıncaya dek kavurun.

Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin.

Tuzunu ilave edin karıştırın ve ocaktan alın.

Geçelim patateslere... Patatesleri ince ince kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Bol yağda kızartmaya başlayın.

Büyük ve geniş bir tavaya etler için yağı ekleyin, kızdırın. Etleri ilave edip sotelemeye başlayın. Etler kendini çekmeye başlayınca baharatlarını da ilave edin, 2 dakika daha pişirin.

Servis tabağına ilk olarak kızarttığınız ince domatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Domates sosunu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın, şimdiden afiyet olsun...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN