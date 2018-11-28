Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı dana eti, yoğurt, patates kızartması, soğan, sarımsak ve yeşil biberin muhteşem karışımıyla oluşur. Çökertme kebabı tarifi için doğru adrestesiniz.

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler

400 gram biftek

Tuz

Kırmızı biber

Kekik

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sirke

2 adet orta boy patates

Patates kızarması için sıvı yağı

Domates sosu için gerekli malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates rendesi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Son servis için

4 adet sivri biber

Sarımsaklı yoğurt

Çökertme kebabı tarifi – Hazırlanışı

Öncelikle et biftekleri ince bir jekilde doğrayın. Etler, jülyen biçiminde doğranacak.

Sarımsak ve soğanı doğrayıp bir kaba alın, üzerine yağı ve sirkeyi de koyduktan sonra etleri ilave edin ve karıştırın.

Üzerini streç film ile kapatın ve etleri marine olması için kenara alın.

Daha sonra zeytinyağını küçük bir tavaya alıp kızdırın, salçayı ilave ettikten sonra kokusu çıkıncaya dek kavurun.

Domates rendesini ilave ederek suyunu çekinceye kadar karıştırarak pişirin.

Tuzunu ilave edin karıştırın ve ocaktan alın.

Geçelim patateslere... Patatesleri ince ince kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Bol yağda kızartmaya başlayın.

Büyük ve geniş bir tavaya etler için yağı ekleyin, kızdırın. Etleri ilave edip sotelemeye başlayın. Etler kendini çekmeye başlayınca baharatlarını da ilave edin, 2 dakika daha pişirin.

Servis tabağına ilk olarak kızarttığınız ince domatesleri alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Domates sosunu ve sotelediğiniz etleri ilave ederek servis yapın, şimdiden afiyet olsun...