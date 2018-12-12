Hindili bulgur köfte tarifi

MALZEMELER

Köfte harcı için:

300 g hindi göğsü kıyması (derişiz)

2 adet domates

(doğranmış, çekirdekleri ayıklanmış)

1/2 bardak köftelik bulgur (haşlanmış)

1,5 bardak su (bulguru haşlamak için)

3 adet taze soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı sade yağsız yoğurt 3-4 yaprak doğranmış taze nane 1/2 çay kaşığı kimyon Tuz

SERVİSİ İÇİN:

1 adet pide (4 parçaya kesilmiş)

1 orta boy domates (küp küp doğranmış) 1/2 adet kırmızı soğan (küp küp doğranmış)

HAZIRLANIŞI

1,5 bardak suda bulguru yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Büyük bir kâsede hindi kıymasını, çekirdekleri alınmış ve doğranmış domatesleri, bulguru, taze soğanı, yoğurdu, naneyi, kimyonu ve tuzu karıştırın. Ellerinizi hafifçe ıslatıp, karışımı 4 eşit köfte haline getirin.

Izgaranızı ya da bir tavayı ayçiçek yağıyla yağlayın. Izgarada 10-12 dakika pişirin, iyice pişene kadar bir kez tersini çevirin. Köfteleri küp kesilmiş domates ve kırmızı soğanla birlikte pide içinde servis edin.