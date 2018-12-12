Hindili bulgur köfte tarifi

MALZEMELER
Köfte harcı için:
300 g hindi göğsü kıyması (derişiz)
2 adet domates
(doğranmış, çekirdekleri ayıklanmış)
1/2 bardak köftelik bulgur (haşlanmış)
1,5 bardak su (bulguru haşlamak için)
3 adet taze soğan (doğranmış)
2 yemek kaşığı sade yağsız yoğurt 3-4 yaprak doğranmış taze nane 1/2 çay kaşığı kimyon Tuz
SERVİSİ İÇİN:
1 adet pide (4 parçaya kesilmiş)
1 orta boy domates (küp küp doğranmış) 1/2 adet kırmızı soğan (küp küp doğranmış)
HAZIRLANIŞI1,5 bardak suda bulguru yaklaşık 15-20 dakika haşlayın. Büyük bir kâsede hindi kıymasını, çekirdekleri alınmış ve doğranmış domatesleri, bulguru, taze soğanı, yoğurdu, naneyi, kimyonu ve tuzu karıştırın. Ellerinizi hafifçe ıslatıp, karışımı 4 eşit köfte haline getirin.
Izgaranızı ya da bir tavayı ayçiçek yağıyla yağlayın. Izgarada 10-12 dakika pişirin, iyice pişene kadar bir kez tersini çevirin. Köfteleri küp kesilmiş domates ve kırmızı soğanla birlikte pide içinde servis edin.