Keşkek tarifi

KEŞKEK MALZEMELER:

-Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday

-500 gram kemikli kuzu eti

-Yeteri kadar su, tuz

ÜZERİ İÇİN :

-3 çorba kaşığı tereyağı

-1 çorba kaşığı salça

-Karabiber, pul biber

KEŞKEK YAPILIŞI:

Aşurelik buğdayı bir geceden önce ıslatın ve ertesi gün süzün. Geniş bir tencerenin dibine kemikli kuzu etim yerleştirin ve üzerine buğdayı boşaltın. Üzerine çıkacak kadar su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte buğday ezilecek kıvama gelene kadar [arada bir karıştırıp, suyu azalmışsa sıcak su ekleyin] pişirin. Kemikli eti buğdayın içinden alın ve kemiklerinden ayırın. Buğdayı tahta bir kaşıkla macun kıvamına gelene kadar iyice ezin ve tuzunu ayarladıktan sonra servis tabbağına yayıp ortasını açın. Kemiklerden ayırdığınız eti yerleştirin. Üzeri için tereyağını eritin ve salçayı bir kaç kez çevirin. Karabiber ve pul biberi ekledikten sonra keşkeğin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.