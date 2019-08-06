İzmir köfte nasıl yapılır? En güzel İzmir köfte tarifi..

Köfte herkesin sevdiği özellikle de çocukların severek tükettiği faydalı bir besindir. Ege'nin en güzel lezzetlerinden biri olan İzmir köfte de her sofrada olması gereken bir tat. Hem yapılışı hem de malzemeleri ile oldukça basit bir tarife sahip olan İzmir köfte nasıl yapılır? İşte detaylar…

İzmir Köfte Tarifi İçin Malzemeler

4 adet patates

4 adet yeşil biber

2 adet domates

Kızartmak için:

1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Köftesi için:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi ya da galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

2 su bardağı sıcak su

1/2 çay kaşığı tuz

İzmir Köfte Tarifinin Püf Noktası

Kıyma harcını, iyice özleşmesi için buzdolabında 15- 20 dakika beklettikten sonra köfteleri hazırlayın.

İzmir Köfte Tarifinin Pişirme Önerisi

Dilerseniz fırının fansız programında tepsinin üzerini alüminyum folyo örterek 180 derecede de pişirebilirsiniz.

İzmir Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta, tuz, karabiber ve kimyonu oval bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice özleşene kadar yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde yuvarlayıp, bastırarak şekil verin. Hazırladığınız köfteleri servis tabağına dizerek bekletin. Kabuğunu soyduğunuz patatesleri elma dilimi şeklinde doğrayın. Domatesleri halka halka doğrayın. Sap kısımlarını kestiğiniz yeşil biberleri, uzunlamasına kesin ve ortadan ikiye bölün. Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Sırasıyla; patates dilimlerini ve köfteleri renk alana kadar kızartın. Fazla yağlarını bırakması için; kağıt havlu serili bir servis tabağına çıkartın. Sos için; ayçiçek yağını kızdırın. Domates salçasını 2- 3 dakika kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin ve karıştırın. Kavrulan domateslere sıcak suyu ve tuzu ekledikten sonra 3- 4 dakika kadar kaynatın. Köfte ve patates dilimlerini fırın tepsisine sırayla dizin. Aralarına domates ve yeşil biber dilimlerini yerleştirin. Hazırladığınız sosu üzerilerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.