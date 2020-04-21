En kolay elmalı kurabiye tarifi yapılışı nasıldır? Lezzetli, ağızda dağılan elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Elma ile yapılan tatlılar daima heyecan vericidir ve ev hanımlarının her zaman kurtarıcısı olmuştur. İlk olarak bu tatlıda elmalın birazcık ekşi olması, elmalı kurabiyenin aşırı tatlı olmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Tabii ki farklı tatlı elma türleriyle de bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Elmaları soymak ve sonra elmaları oldukça küçük dilimlere ayırmak önemlidir. Hamurun bir arada tutabilmesi ve çiğnemenin kolay ve keyifli olması için küçük dilimler tercih edilir. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, elmalı kurabiye yapılışı ve gerekli malzemeler…

ELMALI KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

Elmalı tatlıları sevmeyen yoktur. Bu nedenle de elmalı kurabiye tarifi çok sık araştırılmaktadır.

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ELMALI KURABİYE TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet yumurta

250 gr tereyağı ya da margarin (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

Yarım çay bardağı süt

Yarım çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

Elmalı kurabiye tarifi iç harç malzemeleri

3 orta boy kırmızı elma

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kırılmış ceviz

Elmalı kurabiye tarifi üzeri için

Pudra şekeri

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ELMALI KURABİYE TARİFİ HAZIRLANIŞI

İlk olarak elmalı kurabiyenin iç harcını hazırlıyoruz. Rendelenmiş elmaları genişçe bir tavaya almalısınız. Kısık ocak ateşinde elmaların suyunu çekmesini bekleyip, sonrasında tarçını, içine eklemek istediğiniz ceviz parçalarını karışıma koyabilirsiniz ve sonrasında karıştırınız. Yine geniş bir kaba yumurta, süt ve yoğurt koyun. Oda sıcaklığındaki tereyağını karışıma ekleyip kaşık sırtı ya da parmak ucu ile eklediğiniz tereyağını ezin. Yaptığınız elmalı kurabiye karışımına pudra şekeri ve nişasta ekleyin ardından geçirilmiş ununuzu, kabartma tozu ve vanilyanızı ekleyerek istediğiniz kıvama gelene kadar iyice yoğurun. Hamuru eşit bezelere bölün ve oklava, merdane yardımıyla unladığınız tezgahta açın. Üçgen şeklinde sekiz parçaya bölün. Hamurun geniş kısmına 1 tatlı kaşığı elmalı harçtan koyun. Daha sonra hamur parçalarını rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Elmalı Kurabiyelerinizi önceden ısıtılmış 180° fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkardığınız elmalı kurabiyeyi fırın dışında soğumaya bırakabilirsiniz. Fırındaki aşırı sıcaklığını kaybeden kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

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