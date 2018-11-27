Vişneli Pasta tarifi

Vişneli Pasta malzemeler

5 yumurta

5 kahve fincanı un

5 kahve fincanı şeker

1/2 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

250 gr. vişne (taze veya dondurulmuş)

1/2 su bardağı vişne suyu (pastayı ıslatmak için)

Kreması

1 yumurta

3 çorba kaşığı kakao

3 çorba kaşığı pudra şekeri

50 gr. margarin

4 çorba kaşığı çokokrem

kakao (üzerine serpmek için)

7-8 kişilik

Vişneli Pasta yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Elenmiş unu kabartma tozunu ve vanilyaları ekleyip mikserin düşük ayarı veya çırpma teli ile karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırnda pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup yarıdan keselim. Pastanın alt ve üst parçalarını kesik yüzeylerini fırça yardımıyla vişne suyu ile ıslatalım. Bir kab yumurtayı, kakaoyu, pudra şekerini, çokokremi, eritip soğuttuğumuz margarini ekleyip mikserle yarım dk. çırpalım. Pastanın alt ve üst parçasının üzerine kremayı yayalım. Alt parçasının üzerine çekirdekleri çıkarılmış vişneleri sık aralıklarla dizelim. Üst parçasını oturtup üzerine kakao eleyelim. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.