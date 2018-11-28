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Tatlı severler için yeni lezzetler sunmaya devam ediyoruz. nasıl yapılır? En güzel ve en kolay ile pratik bir şekilde kendi tatlınızı kendiniz yapın. İşte en güzel Ağlayan Pasta tarifi...

Giriş Tarihi: 28.11.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:57
Ağlayan Pasta tarifi
Ağlayan Pasta malzemeler

5 yumurta

6 kahve fincanı un

6 kahve fincanı şeker

1/2 paket kabartma tozu

1 çay bardağı vişne suyu

1/2 su bardağı vişne suyu (pastayı ıslatmak için hazır veya vişne kompostosu suyu)

Vişne Sosu için;

1 su bardağı vişne suyu

1/2 çay bardağı şeker

1,5 çorba kaşığı nişasta (tepeleme)

Kreması;

1,5 paket labne peyniri (300 gr.)

1,5 su bardağı pudra şekeri

1/2 paket krema (100gr.)

250 gr. vişne veya frambuaz (taze veya dondurulmuş)

7-8 kişilik

Ağlayan Pasta yapılışı

Yumurtaları şekerle birlikte beyazlaşıp köpürene dek çırpalım. Elenmiş unu,vişne suyunu,kabartma tozunu ekleyip mikserin düşük ayarıyla veya çırpma teliyle karıştıralım. Kalıbı margarinle yağlayıp tabanına un serpelim. Hamuru kalıba boşaltıp 190 derece ısılı fırında pişirelim. Pastayı kalıbı içinde soğutup ikiye keselim. Pastanın kesik yüzlerini fırça yardımıyla vişne suyu ile ısıtalım. Bir kaba labne peynirini,kremayı,pudra şekerini, vanilyayı alıp mikserle yarım dk. çırpalım. Kremayı pastanın alt ve üst parçasının üzerine çekirdekleri çıkarılmış vişneleri dizelim. Üst parçasını üzerine oturtalım. Pastanın üzerini ve yanlarını kalan kremayla kapatalım. Tencereye vişne suyunu,şekeri,nişastayı alıp karıştıralım. Ağır ateşte ve sürekli karıştırarak üzeri göz göz olana dek pişirelim. Pastanın üzerine vişne sosunu kaşığın ucuyla sık aralıklarla damlatalım. Damlaların uçlarını kürdanla çektirerek gözyaşı şekli verelim. Pastayı buzdolabında 4-5 saat beklettikten sonra servis yapalım.

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Ağlayan Pasta tarifi
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