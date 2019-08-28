Vişneli Çikolatalı Cupcake tarifi: Vişneli Çikolatalı Cupcake nasıl yapılır?

MALZEMELER

Kek için:

120 gram (1 paket: 80 gram) bitter çikolata

150 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı krema

3 adet yumurta

2 su bardağı un

2 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

1 su bardağı vişne reçeli (taneleri süzülmüş)



Krema için:

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

100 ml soğuk krema

Yarım su bardağı vişne reçeli suyu

1 paket krem şanti



Süslemek için: Vişne reçeli ve rendelenmiş çikolata

YAPILIŞI

Çikolatayı benmari usulü eritin ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Tereyağı ile toz şekeri derin bir kapta kabarana kadar çırpın. Kremayı ve çikolatayı ilave edip karıştırın. Yumurtaları teker teker ilave ederken bir yandan da karıştırmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve tuzu eleyerek, karışıma katın. En son süzülmüş vişne reçeli tanelerini de ekledikten sonra tüm malzemeyi şöyle bir karıştırın. Kalıpların yarısı dolacak şekilde karışımı paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin ve soğuması için bir kenara alın. Krema için toz şeker, yumurta sarısı, nişasta, un ve sütü bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvama gelene kadar pişirin ve buzdolabında en az 2 saat bekletin. Kremayı ilave edip, pürüzsüz bir hale gelene kadar mikserle çırpın. Reçel suyunu ve toz krem şantiyi ekledikten sonra 1-2 dakika daha çırpın. Sıkma torbasına doldurun ve keklerin üzerine şekil vererek sıkın. Üzerini rendelenmiş çikolata ve vişne reçeli ile süsleyin.