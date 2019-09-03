Pasta tarifi: Özel günlerinizi süsleyecek yaş pasta nasıl yapılır?

Hem kolay hem lezzetli pasta tarifleri her zaman yoğun ilgi görüyor. Eşinizin, arkadaşınızın veya sevgilinizin özel günlerini süsleyecek yaş pasta tarifinin en önemli püf noktası malzemelerden geçiyor. Kakaolu ve meyveli olarak da tercih edilen pasta tarifleri merak ediliyor. Peki en güzel ve lezzetli pasta tarifi nasıl yapılır?

PASTA TARİFİ

Yaş pasta yapmadan önce en önemli püf nokta, yaş pasta kekini isterseniz hazır olarak alabilirsiniz. Böylece daha kısa bir zamanda yapabilirsiniz.

PRATİK YAŞ PASTA TARİFİ

Pratik taş pasta yapımı için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı süt

Üzeri için:

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı şeker

2,5 yemek kaşığı un (yada 1 yemek kaşığı un ,1 yemek kaşığı pirinç unu)

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Pastamızın yapımı için ilk olarak fırını 180 dereceye ayarlayıp ısınması için açalım. Sonrasında bir kap içerisinde yumurta ile şekeri köpük köpük olana kadar çırparak başlıyoruz. Daha sonra üzerine süt, sıvı yağ ve kakaoyu ekleyerek çırpmaya devam edin. Son olarak elediğimiz un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyerek yine çırpalım.

Tereyağı ile yağladığımız kek kalıbı içine bu karışımı dökelim. Önceden ısıttığımız fırında 180 deredece yarım saat kadar pişirelim.

Yaş pasta keki pişerken muhallebiyi yapmaya başlayabiliriz. Bir tencerede süt, un ve kakaoyu iyice koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Bu noktada üzerine tereyağı ile vanilyayı ekleyip karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alalım.

Fırında çıkardığımız ve biraz ılıması için bir kenara aldığımız yaş pasta kekini enlemesine ikiye bölelim. Alt katın üstüne muhallebinin bir kısmını dökerek spatula ile iyice yayalım. Sonra diğer pastayı üzerine koyarak kalan muhallebiyi dökerek her tarafını kapatalım. İsterseniz üzerine çikolata parçaları veya meyve dizerek bu şekilde buzdolabında 3-4 saat dinlenmeye alalım. Bu süre sonunda istediğiniz şekilde üzerini süsleyebilirsiniz. Yaş pastanız hazır. Afiyet olsun.