En lezzetli kabak tatlısı yapılışı ve tarifi! Kabak tatlısı nasıl yapılır, ne kadar şeker koyulur?

Gerek besleyici özelliği gerekse damakta bıraktığı tat ile öne çıkan kabak tatlısı, Türk mutfağının en çok tüketilenlerinden birisidir. Sonbahar ve kış aylarında vatandaşlar tarafından oldukça tercih edilen bu tatlı türü, yapılışının kolay olmasından dolayı da sevilmektedir. Kabak tatlısı yapılışı sırasında önemli olan nokta ise şeker oranını doğru ayarlamaktadır. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır?

KABAK TATLISI TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 kg bal kabağı

600 gr şeker

Ceviz, antep fıstığı ya da hindistan cevizi

Kaymak (tercihe göre)

Dondurma (tercihe göre)

KABAK TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle kabaklar güzelce soyulur ve yıkanır.

Orta boyda (tercihen) dilimlenen kabaklar, bir kabın içerisine koyulur.

Kabın içerisine koyulan kabakların her yerine gelecek şekilde şeker serpilir.

Daha sonrasında bir gün bekletilir.

Bekletilme aşamasında kabaklar suyunu bırakacağı için ekstra suya gerek kalmaz.

Bir tencerenin içine konulur ve yumuşak kıvama gelinceye kadar pişirilir.

Soğuması için tencerede bırakılır.

Soğuduktan sonra ve üzerine ceviz, antep fıstığı ya da hististan cevizi serpilir ve servis edilir.

Bunun dışında, tercihe bağlı kaymak veya dondurma da koyulabilir.

Kabak tatlınız hazır, afiyet olsun.