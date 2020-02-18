En kolay kakaolu kek tarifi - Kakaolu kek nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Kek misafir sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. Farklı çeşitleri de bulunan kek, misafirleriniz için hazırladığınız tabaklarda ikramlık olarak en çok tercih edilen lezzetlerin başında geliyor. Beş çaylarına da eşlik eden kakaolu kek, tarif defterlerimizde ilk sırada yer alıyor. Aniden gelen misafirlerinize hazırlayabileceğiniz pratik ve yumuşacık kakaolu kek tarifi vazgeçilmeziniz olacak. Yumuşacık kakaolu kek nasıl yapılır? İştahları açan kakaolu kek tarifi…

KAKAOLU KEK TARİFİ MALZEMELERİ

4 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı süt (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıcak su

2 su bardağı un

1 çay bardağı nişasta

4 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

KAKAOLU KEK HAZIRLANIŞI

İlk olarak yumurta ve şekeri köprüne kadar çırpıyoruz. Ardından sıvıyağı, süt ve sıcak suyu karışıma ekleyip güzelce çırpıyoruz. Daha sonra toz şeker ve nişastayı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirerek yavaşça karışıma ekliyoruz. Kakaouyu da ekledikten sonra karışımımızı bir silikon spatula veya tahta kaşık yardımıyla aşağıdan yukarıya olacak şekilde yavaşça karıştırıyoruz. Keki bu kısımda çok fazla karıştırmamaya dikkat ediyoruz. Yağlanmış kek kalıbına karışımı döküyoruz, karışımın içindeki hava boşluklarını yok etmek amacıyla tepsiyi düz bir zemine birkaç kez vuruyoruz. Kakaolu kek karışımını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atıp 35-40 dakika pişiriyoruz. Kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

KAKAOLU KEK TARİFİ PÜF NOKTALARI

Kekin daha iyi kabarması için katı malzemeleri aşağıdan yukarı olacak şekilde yavaşça karıştırıyoruz.

Kekin kabarıklığını kaybetmemesi için, karışım fırına girdikten sonra 20-25 dakika fırının kapağını açmamaya dikkat ediyoruz.

Kekin pişip pişmediğini anlamak için kürdanı keke batırıyoruz, kürdan temiz çıkana kadar keki pişiriyoruz.

Pişme süresi kek kalıbının şekline (derin-yayvan) göre farklılık gösterebilir, derinliği az olan yayvan bir kek kalıbını kullanmanız daha iyi sonuçlar almanıza sağlayacaktır.

KAAKOLU KEK SUNUM ÖNERİLERİ

Vazgeçilmezleriniz arasındaki yerini almaya aday olan bu kek tarifini benmari usulü eritilmiş çikolata ile servis edebilirsiniz.

KAKAOLU KEK TARİFİ KAÇ KİŞİLİK ?

Kolayca hazırlayacağınız bu kek ortalama 8 kişiliktir.

KAKAOLU KEK PİŞİRME SÜRESİ NE KADAR ?

Kekin pişme süresi kek kalıbına ve fırına göre farklılık gösterebilmekle beraber ortalama 35-40 dakikadır.