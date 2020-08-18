Masterchef tulumba tatlısı tarifi | Tulumba tatlısı nasıl yapılır, yapılışı için gerekli malzemeler nelerdir?

Türk televizyonlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Dünya mutfağında yer alan pek çok lezzetin yapıldığı yarışmada bugün ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacılardan tulumba tatlısı yapılması istendi. Bu tarifi yapmak ve sevdikleriyle de paylaşmak isteyen seyirciler tulumba tatlısı nasıl yapılır? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte Masterchef tulumba tatlısı tarifi…

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR? MASTERCHEF TULUMBA TATLISI TARİFİ

Tulumba Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağısu

1 tatlı kaşığıl imon suyu

Kızartmak için:

3 su bardağı ayçiçek yağı

Tulumba Tatlısı Tarifinin Pişirme Önerisi

Kızartma yağını soğutup süzdükten sonra ağzı kapalı bir kavanozda muhafaza edip, daha sonraki hamur kızartma işlemlerinde de kullanabilirsiniz.

TULUMBA TATLISI NASIL YAPILIR?

Tatlının şerbetini hazırlamak için; su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra orta ateşte 10- 15 dakika kadar kaynatın. Limon suyunu da ekledikten sonra ocaktan alın ve bir kenarda bekletin. Bir tencerede su, toz şeker, tuz ve tereyağını karıştırıp kaynatın. Üzerine unu ilave edip sürekli olarak karıştırın ve toparlanan sert ve yapışkan bir hamur elde edin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ilınan hamura tek tek yumurtaları kırın ve karıştırarak hamura yedirin. İrmik ve nişastayı da hamura karıştırın. Yaklaşık 2-3 cm. kalınlığında yıldız ucun takılı olduğu krema sıkma torbasına soğuyan hamuru alın. Ayçiçek yağını derin bir tencereye alın .Kızgın olmayan yağa hamurdan yaklaşık 5 cm. büyüklüğünde parçalar sıkın ve renk alana kadar kızarmalarını sağlayın. Hamuru yağa atarken yağın soğuk olması oldukça önemli. Kızaran tatlıları bekletmeden soğuk şerbete aktarın. Şerbetini çekmesi için beklettikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Tulumba Tatlısı Tarifinin Servis Önerisi

Dilerseniz üzerine hindistan cevizi veya tarçın serperek aromalandırabilirsiniz.

Kaynak: yemek.com