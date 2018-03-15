İş insanı Senan İdin öğrencilerle buluştu

Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen buluşmaya Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Şube Müdürü Behzat Eğilmez, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebiyılmaz, idareciler ve çok sayıda öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Senan İdin, zorluklara ve yetersizliklere rağmen azminden ve kararlılığından hiçbir zaman feragat etmediğini aksine zorlukların ona başarıyı getirdiğini belirtti.

Vicdanın önemine dikkat çeken İdin;

-"Vicdanlı bireyler olun. Hak ve hukuku gözetin. Farklılıklar zenginlik kaynağıdır ve ayrımcılık yıkıcılık getirir. Mersin stratejik öneme ve yüksek potansiyele sahip. Mersin belirli bir alanda uzmanlaşamadı, bundan dolayı potansiyelini gerçekleştiremedi. Buna rağmen Mersin daha fazla gelişecek. Mutlaka hayallerinizin olması gerek. Bu anlamda bir idolünüz olmalı. Bu sayede idolünüzün tecrübelerinden faydalanabilir ve daha az hata yaparak daha kısa zamanda mutluluğu yakalayabilirsiniz" dedi.

Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen kariyer buluşması, soru cevaplarla son buldu.