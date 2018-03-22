Sema daha ne yapsın

MADALYA VAR DESTEK YOK I
spartalı Milli Kadın Boksör Sema Çalışkan
, 7 kez Türkiye Şampiyonu olmasına rağmen başarısının gereken değeri görmediğini ve bu duruma üzüldüğünü söyledi. Isparta
'da yetişen ve 2012 yılından bu yana gösterdiği başarılarla bu yıl 7'nci kez Türkiye Şampiyonu olmayı başaran milli boksör
Sema Çalışkan ve antrenörü Melih Şah Sarıca
, Isparta'da kendilerine destek verilmediğinden yakındı. BAŞARI KÜÇÜK GÖRÜLÜYOR H
edefinin Türkiye'nin sınırlarını aşarak uluslararası başarılar kazanmak olduğunu belirten Sema Çalışkan, Isparta'da kendisine ve antrenörüne destek sağlanması konusunda yetersiz kalındığına değinerek, "7 yıldır elde ettiğim başarılar ortada. Başarımız çok ufak gibi görünüyor, ben bu duruma çok üzülüyorum. Yine de çalışmalarıma devam edeceğim. Ama Isparta'da daha fazla ne kadar dövüşürüm bilemiyorum" ifadelerini kullandı. SEMA ÇALIŞKAN'I KAYBEDİYORUZ
Sema'nın Antrenörü Melih Şah Sarıca ise, "Üst üste 7 defa Türkiye Şampiyonluğu, Dünya Üçüncülüğü ve 2 defa da Avrupa İkinciliğimiz var. Sema şu anda da 2020 Olimpiyatları aday kadrosunda. Isparta'mızın sportif anlamda büyük bir değeri. Ama Isparta'nın da bize sahip çıkması gerekiyor. Açıkçası böyle olunca da Sema'yı kaybediyoruz" dedi. Sarıca, "Sema, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
'nde öğrenim görüyordu ama Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne kaydını almak zorunda kaldık. Bu ilgisizlik devam ettiği sürece ben de Sema da artık Isparta'dan yavaş yavaş ayrılma evresine girdik. Biz hiç değilse takdir görmeyi bekliyoruz" diye konuştu.