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Muratpaşa Yenigün’de caddeler yenileniyor

, ’nin Mevlana ve ’ni bağlayan 1055 Sokak’ta asfalt çalışmalarını tamamladı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:00
Muratpaşa Yenigün’de caddeler yenileniyor

'nin yeni yılla birlikte Kızıltoprak'ta başlattığı cadde ve sokak yenileme çalışmaları 'nde devam ediyor. Mahallede Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Yenigün Mahallesi Mevlana ve 'ni bağlayan, mahalle muhtarlığının da bulunduğu 1055 Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 600 metre uzunluğunda sahip sokakta asfalt yenileme çalışmalarıyla birlikte kaldırım düzenlemesi de yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, güneyde Mevlana Caddesi, kuzeyde Köroğlu Bulvarı, batıda Kızılırmak ve doğuda Yunus Emre Caddeleri arasında kalan Yenigün Mahallesi'nde toplam yaklaşık 15.5 kilometre uzunluğundaki cadde ve sokakta yenileme çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmalarına, 1055 Sokak'ta olduğu gibi önce ana ulaşım akslarından başlayan ekipler, altyapı çalışmaları tamamlanan ara sokakları da yenileyecek.

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Muratpaşa Yenigün’de caddeler yenileniyor
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