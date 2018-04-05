ATB Çandır ile devam etti

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB), meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçiminde mevcut başkan Ali Çandır, 6 komitede seçimi kazanan isim oldu. 7 meslek komitesi için 7 sandığın kurulduğu ATB'de oy kullanma hakkına sahip 750 civarında üyeden 251'i oy kullandı. Başkan adaylarından Ali Çandır beyaz, son gün adaylığını açıklayan Ata Sönmez ise sarı listeyle seçime girdi. Çandır, 6 komiteden istediğini aldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Antalya Ticaret Borsası'nın bir asra yaklaşan birikimi, geleneğiyle Antalya'nın en köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Ali Çandır, "Yeni oluşacak kurullarımız duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle çalışıp taş üstüne taş koyacaktır. Birlikte hareket etme kültürüyle yeni dönemde hep beraber kent için çalışacağız" dedi. Çandır, önümüzdeki günlerde seçilen meclis üyeleri tarafından yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegelerinin, sonrasında da meclis başkanlık divanının seçimiyle sürecin tamamlanacağını kaydetti.