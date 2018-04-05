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Başkan Keyik güven tazeledi

Ticaret Sanayi Odası'nın (BUTSO) seçiminde mevcut Başkan Yusuf Keyik, güven tazeledi.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:13
Başkan Keyik güven tazeledi

BUTSO seçimlerine mevcut yönetim kurulu Başkanı Yusuf Keyik tek listeyle katıldı. Seçim sonucunda Yusuf Keyik, dördüncü kez seçildi. Seçimin ardından açıklama yapan Yusuf Keyik, daha önceki dönemlerinde olduğu gibi dördüncü döneminde de 'un ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını söyledi. Başkan Keyik, "Bizler inşallah yeni ekibimizle Burdur'un kalkınması, gelişmesi ve sanayileşmesi için yoğun çaba harcayacağız. Yeni dönemimizde meclis üyelerimin tamamından katkı bekliyorum, hizmetlerimize kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

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Başkan Keyik güven tazeledi
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